Die Games of the Future 2026 werden in Astana eröffnet

Die Games of the Future verbinden Spitzensport mit modernstem E-Sport und präsentieren damit die nächste Evolutionsstufe des Sports, bei der körperliche Leistung und digitale Meisterschaft auf einer globalen Bühne zusammenkommen. Vereine und Sportler werden in acht Disziplinen um ein Preisgeld von insgesamt über 4 Millionen USD kämpfen, während während des gesamten Turniers Tausende von Zuschauern erwartet werden.

Die Spiele wurden offiziell mit einer spektakulären Eröffnungsfeier in der Barys Arena eröffnet, bei der Seine Exzellenz Kassym-Jomart Tokayev, Präsident der Republik Kasachstan, sich an die Athleten, Gäste und Fans wandte und die Welt offiziell in Astana zu Kasachstans ersten Games of the Future willkommen hieß.

Die Zeremonie, bei der kulturelle Darbietungen mit immersiver Technologie und einer Produktion von Weltklasse kombiniert wurden, würdigte das reiche kulturelle Erbe Kasachstans sowie dessen Ambitionen und Zukunftsvisionen und markierte gleichzeitig die offizielle Eröffnung der Games of the Future Astana 2026. Die Eröffnungsfeier, an der internationale Regierungsdelegationen, Minister, führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Technologie und Innovation sowie Partner und wichtige Unterstützer der globalen Phygital-Bewegung teilnahmen, spiegelte das wachsende internationale Ansehen der Spiele als Plattform an der Schnittstelle von Sport, Technologie und Kultur wider.

Auch der Wettkampfbetrieb hat heute begonnen: Die Athleten betraten das Spielfeld beim Phygital Basketball, präsentiert von Halyk Fund; eine Reihe hochkarätiger Leistungen gab den Ton für die kommenden 12 Wettkampftage vor. Battle Royale PUBG: Ab dem 31. Juli stehen Battlegrounds, präsentiert von der Alatau City Bank und das MOBA-PC-Spiel „Dota 2", präsentiert von CenterCredit, auf dem Programm; die übrigen fünf Disziplinen beginnen in den kommenden Tagen an vier Veranstaltungsorten von Weltklasse in Astana.

Am Eröffnungstag wurde zudem die Rolle der Games of the Future als globale Plattform über den Wettkampf hinaus hervorgehoben. Im Laufe des Tages kamen Regierungsminister, führende Persönlichkeiten aus der internationalen Sportwelt, Führungskräfte aus der Technologiebranche und Investoren beim Phygital Sport Summit 2026 zusammen, der im Internationalen Zentrum für Künstliche Intelligenz „Alem AI" stattfand, um zu erörtern, wie künstliche Intelligenz, neue Technologien und Innovationen die Zukunft des Sports neu gestalten.

Zu den Rednern gehörten der kasachische Minister für Tourismus und Sport, sowie Seine Exzellenz Yerbol Myrzabosynov, Ihre Hoheit Prinzessin Sophia Wolkonsky, Gründerin und CEO von Castillia, Ursula Romero, CEO von International Sports Broadcasting (ISB), und Seine Exzellenz Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Sportminister der Vereinigten Arabischen Emirate.

Anlässlich des Eröffnungstages erklärte Dan Merkley, CEO von Phygital International: „Die Games of the Future Astana 2026 stellen einen weiteren wichtigen Meilenstein für die globale Phygital-Bewegung dar. In den kommenden Tagen werden die weltbesten Phygital-Athleten in acht Disziplinen gegeneinander antreten und dabei das Können, die Innovationskraft und die sportliche Spitzenleistung unter Beweis stellen, die diese neue Ära des Sports prägen. Wir danken der Regierung der Republik Kasachstan, dem lokalen Organisationskomitee und all unseren Partnern dafür, dass sie diese Spiele ermöglicht haben. Wir freuen uns darauf, die Welt in Astana zu einer unvergesslichen Ausgabe der Games of the Future willkommen zu heißen."

Die Games of the Future kehren nach einer wegweisenden Ausgabe 2025 in Abu Dhabi zurück, die mehr als 461 Millionen Fernsehzuschauer verzeichnete und weltweit schätzungsweise 137 Millionen einzelne Zuschauer erreichte – ein Beleg für das wachsende internationale Interesse am Phygital-Sport.

Die Games of the Future Astana 2026 dauern noch bis zum 9. August, wobei im Laufe des Turniers in allen acht Disziplinen Sieger gekürt werden.

Fans auf der ganzen Welt können jedes Spiel live auf Phygital+ verfolgen, der offiziellen Streaming-Plattform der Games of the Future 2026, sowie über ein stetig wachsendes Netzwerk internationaler Übertragungspartner, darunter Fox Sports Mexico, StarTimes, BIGG TV, ESR TV, Play TV, Unbeaten und QazSport.

Um über Spielpläne, Ergebnisse und die neuesten Turniernachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie die offizielle Website der Games of the Future oder folgen Sie der Veranstaltung in den sozialen Medien auf: Instagram, X, Facebook, TikTok und YouTube.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Ausrichter von Phygital Sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln sowie neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter sowie Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phygitalinternational.com

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, die den Höhepunkt der Phygital Sports darstellt und die Welten des physischen und digitalen Sports miteinander verbindet. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025"fanden in Abu Dhabi (VAE) statt, während die Games of the Future 2026 in Astana (Kasachstan) ausgetragen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/

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