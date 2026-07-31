Les Games of the Future Astana 2026 sont lancés à Astana

Alliant sport physique de haut niveau et e-sports de pointe, les Games of the Future (Jeux de l'avenir) incarnent la prochaine étape de l'évolution du sport, où la performance physique et la maîtrise du numérique se conjuguent sur une scène mondiale unique. Les clubs et les athlètes s'affronteront dans huit disciplines pour remporter une dotation total dépassant les 4 millions de dollars américains, tandis que des milliers de spectateurs sont attendus tout au long du tournoi.

Les Jeux ont été officiellement inaugurés lors d'une cérémonie d'ouverture à la Barys Arena, où Son Excellence Kassym-Jomart Tokayev, président de la République du Kazakhstan, a pris la parole devant les athlètes, les invités et les supporters, souhaitant officiellement la bienvenue au monde entier à Astana à l'occasion des premiers Games of the Future organisés par le Kazakhstan.

Alliant spectacles culturels, technologies immersives et une mise en scène de classe mondiale, la cérémonie a mis à l'honneur le riche patrimoine du Kazakhstan, ainsi que ses ambitions et sa vision pour l'avenir, tout en inaugurant officiellement les Games of the Future Astana 2026.Réunissant des délégations gouvernementales internationales, des ministres, des personnalités du monde du sport, de la technologie et de l'innovation, ainsi que des partenaires et des soutiens clés du mouvement phygital mondial, la cérémonie d'ouverture a mis en lumière le rayonnement international croissant des Games of the Future en tant que plateforme à la croisée du sport, de la technologie et de la culture.

La compétition a également débuté aujourd'hui, les athlètes ayant fait leur entrée sur le terrain à l'occasion du tournoi Phygital Basketball), présenté par Halyk Fund, au cours duquel une série de performances de haut niveau a donné le ton pour les 12 jours de compétition à venir. Battle Royale PUBG: Battlegrounds, présentées par Alatau City Bank et MOBA PC Dota 2, présenté par CenterCredit débuteront le 31 juillet, tandis que les cinq autres disciplines commenceront dans les jours à venir dans quatre sites de renommée mondiale à Astana.

La journée d'ouverture a également mis en avant le rôle des Games of the Future en tant que plateforme mondiale allant au-delà de la compétition. Plus tôt dans la journée, des ministres, des responsables du monde du sport international, des dirigeants du secteur des technologies et des investisseurs se sont réunis à l'occasion du Phygital Sport Summit 2026 qui s'est tenu au Centre international d'intelligence artificielle « Alem AI », afin de découvrir comment l'intelligence artificielle, les technologies émergentes et l'innovation redéfinissent l'avenir du sport.

Parmi les intervenants figuraient le ministre du Tourisme et des Sports du Kazakhstan, Son ExcellenceYerbol Myrzabosynov, Son Altesse la princesse Sophia Wolkonsky, fondatrice et PDG de Castillia, Ursula Romero, PDG d'International Sports Broadcasting (ISB), et Son Excellence le Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre des Sports des Émirats arabes unis.

S'exprimant lors de la journée d'ouverture, Dan Merkley, PDG de Phygital International, a déclaré : « Les Games of the Future Astana 2026 constituent une nouvelle étape majeure pour le mouvement phygital mondial. Au cours des prochains jours, les meilleurs athlètes phygitaux du monde s'affronteront dans huit disciplines, mettant en avant le savoir-faire, l'innovation et l'excellence sportive qui caractérisent cette nouvelle ère du sport. Nous tenons à remercier le gouvernement de la République du Kazakhstan, le comité d'organisation local et tous nos partenaires d'avoir permis la réalisation de ces Jeux. Nous avons hâte d'accueillir le monde entier à Astana pour une édition inoubliable des Games of the Future. »

Les Games of the Future font leur retour après une édition historique organisée en 2025 à Abou Dhabi, qui a généré plus de 461 millions de vues à la télévision et touché environ 137 millions de téléspectateurs uniques à travers le monde, ce qui témoigne de l'intérêt international croissant pour le sport phygital.

Les Games of the Future Astana 2026 se déroulent jusqu'au 9 août, et les champions seront couronnés dans chacune des huit disciplines tout au long du tournoi.

Les fans du monde entier pourront suivre tous les matchs en direct sur Phygital+, la plateforme de streaming officielle des Games of the Future 2026, ainsi que sur un réseau en pleine expansion de partenaires de diffusion internationaux, parmi lesquels Fox Sports Mexico, StarTimes, BIGG TV, ESR TV, Play TV, Unbeaten et QazSport.

Pour rester informé des calendriers des compétitions, des résultats et des dernières actualités des tournois, rendez-vous sur le site officiel des Games of the Future, ou suivez l'événement sur les réseaux sociaux sur Instagram, X, Facebook, TikTok et YouTube.

À propos de Phygital International (PI) :

Promoteur du sport phygital au niveau mondial, Phygital International se concentre sur l'innovation et la redéfinition du sport. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phygitalinternational.com.

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui représente l'apogée du phygital sport (sport phygital), qui fusionne les mondes du sport physique et du sport numérique. Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du phygital sport (sport phygital) du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis du phygital sport. Les Games of the Future 2025 ont été organisés à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, tandis que les Games of the Future 2026 se tiennent à Astana, au Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

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