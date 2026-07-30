Games of the Future 2026(게임스 오브 더 퓨처 2026), 아스타나에서 개막

대회는 바리스 아레나(Barys Arena)에서 열린 화려한 개막식과 함께 공식적으로 막을 올렸다. 카심조마르트 토카예프(Kassym-Jomart Tokayev) 카자흐스탄 공화국 대통령이 선수와 내빈, 서포터들에게 연설하며 카자흐스탄에서 처음 열리는 Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)에 동참하고자 아스타나를 찾은 전 세계 참가자들을 공식 환영했다.

개막식은 문화 공연에 몰입형 기술과 세계적 수준의 연출을 결합해 카자흐스탄의 풍부한 문화유산과 포부, 미래 비전을 널리 알리는 한편 Games of the Future Astana 2026(게임스 오브 더 퓨처 아스타나 2026)의 공식 개막을 알렸다. 이 자리에는 각국 정부 대표단과 장관, 스포츠, 기술, 혁신 분야 지도자, 파트너, 글로벌 phygital 운동의 주요 후원사 대표가 참석했다. 스포츠와 기술, 문화가 만나는 플랫폼으로서 대회의 국제적 위상이 높아지고 있음을 보여주는 자리였다.

경기도 이날 시작됐다. 할릭 펀드(Halyk Fund)가 후원하는 Phygital Basketball(Phygital 농구)에서는 선수들이 경기장에 나서 수준 높은 경기를 잇달아 선보이며 앞으로 이어질 12일간의 열전에 대한 기대감을 높였다. 알라타우 시티 뱅크(Alatau City Bank)가 후원하는 Battle Royale PUBG: Battlegrounds(배틀로얄 PUBG: 배틀그라운드)와 센터크레디트(CenterCredit)가 후원하는 MOBA PC Dota 2(MOBA PC 도타 2)는 7월 31일부터 시작된다. 나머지 다섯 종목도 향후 며칠에 걸쳐 아스타나에 마련된 세계적 수준의 경기장 네 곳에서 차례로 개막한다.

개막일에는 Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)가 경기 그 이상의 역할을 하는 글로벌 플랫폼이라는 점도 부각됐다. 이날 앞서 정부 장관과 국제 스포츠계 지도자, 기술기업 경영진 및 투자자들은 국제인공지능센터(International Center of Artificial Intelligence) 'Alem AI'에서 열린 Phygital Sport Summit 2026(Phygital 스포츠 서밋 2026)에 참석해 인공지능과 신흥 기술, 혁신이 스포츠의 미래를 어떻게 재편하고 있는지에 대해 의견을 나눴다.

연사로는 예르볼 미르자보시노프(Yerbol Myrzabosynov) 카자흐스탄 관광체육부 장관, 카스틸리아(Castillia) 설립자 겸 CEO 소피아 볼콘스키(Sophia Wolkonsky) 공주, 우르술라 로메로(Ursula Romero) 인터내셔널 스포츠 브로드캐스팅(International Sports Broadcasting, ISB) CEO, 아흐마드 벨훌 알 팔라시(Ahmad Belhoul Al Falasi) 아랍에미리트 체육부 장관 등이 나섰다.

개막일에 댄 머클리(Dan Merkley) Phygital International(Phygital 인터내셔널) CEO는 "Games of the Future Astana 2026(게임스 오브 더 퓨처 아스타나 2026)는 글로벌 phygital 운동의 또 하나의 중대한 이정표다. 앞으로 며칠 동안 세계 최고 phygital 선수들이 여덟 종목에서 경쟁하며 새 스포츠 시대에 어울리는 기량과 혁신, 탁월한 경기력을 선보일 것이다. 이번 대회를 현실로 만들어 준 카자흐스탄 공화국 정부와 현지 조직위원회(Local Organizing Committee)와 파트너 여러분께 감사드린다. 전 세계가 아스타나에서 잊을 수 없는 Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)를 만끽하기를 기대한다"고 말했다.

이번 Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)는 2025년 아부다비에서 열린 역사적 대회에 이어서 열리는 것이다. 2025년 대회는 중계 조회수 4억 6100만여 회를 기록하고 전 세계에서 순 시청자 약 1억 3700만 명에게 도달해 phygital 스포츠에 대한 국제적 관심이 커지고 있음을 보여줬다.

Games of the Future Astana 2026(게임스 오브 더 퓨처 아스타나 2026)는 8월 9일까지 진행되며, 대회 기간에 8개 전 종목에서 챔피언이 탄생한다.

전 세계 팬들은 Games of the Future 2026(게임스 오브 더 퓨처 2026)의 공식 스트리밍 플랫폼인 Phygital+에서 전 경기를 생중계로 시청할 수 있다. 폭스 스포츠 멕시코(Fox Sports Mexico), 스타타임즈(StarTimes), BIGG TV, ESR TV, 플레이 TV(Play TV), 언비튼(Unbeaten), 쿼즈스포트(QazSport)를 비롯한 국제 방송 파트너 네트워크를 통해서도 경기가 중계된다.

경기 일정과 결과, 최신 대회 소식은 Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처) 공식 웹사이트나 인스타그램(Instagram), X, 페이스북(Facebook), 틱톡(TikTok), 유튜브(YouTube)의 공식 소셜미디어 계정에서 확인할 수 있다.

Phygital International(Phygital 인터내셔널, PI) 소개

Phygital International(Phygital 인터내셔널)은 전 세계적으로 phygital 스포츠를 홍보하며 스포츠의 혁신과 도약을 이끄는 기관이다. Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)의 관리 기관이자 권리 보유자로서 각 개최 도시의 유치 절차를 감독한다.

자세한 사항은https://phygitalinternational.com에서 확인할 수 있다.

Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처, GOTF) 소개

Games of the Future(게임스 오브 더 퓨처)는 피지컬 스포츠와 디지털 스포츠의 세계를 결합한 phygital 스포츠의 정점을 보여주는 연례 국제 행사다. 이 대회에는 전 세계 차세대 phygital 스포츠 스타들이 모여 다양한 phygital 종목과 도전 과제에서 경쟁한다. Games of the Future 2025(게임스 오브 더 퓨처 2025)는 아랍에미리트 아부다비에서 개최됐으며, Games of the Future 2026(게임스 오브 더 퓨처 2026)는 카자흐스탄 아스타나에서 열리고 있다.

자세한 사항은 https://gofuture.games/에서 확인할 수 있다

문의처: [email protected]

SOURCE Games of the Future