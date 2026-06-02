GIGABYTE expande seu ecossistema AI TOP para a próxima geração de agentes de IA

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02 jun, 2026, 05:00 GMT

TAIPEI, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, continua a promover sua visão de "Crie sua própria IA na sua própria mesa" com a expansão do ecossistema AI TOP na COMPUTEX 2026. Mais do que um simples produto, o AI TOP é um ecossistema de IA local desenvolvido especificamente para esse fim, que combina hardware dedicado e sistemas otimizados para simplificar o desenvolvimento de IA. À medida que os agentes de IA se tornam cada vez mais capazes de executar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e operar de forma contínua, o AI TOP oferece uma base escalável para usuários que desejam implementar IA localmente.

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GIGABYTE expande seu ecossistema AI TOP para a próxima geração de agentes de IA
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Estendendo o ecossistema, surge o novo AI TOP 100 B850, desenvolvido para as exigentes cargas de trabalho de IA. Equipado com o processador AMD Ryzen™ 9 9950X e configurável com a placa de vídeo Radeon™ AI PRO R9700, o sistema suporta até 128 GB de memória DDR5-5600 e uma fonte de alimentação de 1600 W com certificação 80 PLUS Platinum, de nível de servidor. Projetado para modelos com mais de 200 bilhões de parâmetros, ele oferece o desempenho computacional sustentado, a capacidade de memória e a estabilidade necessários para o desenvolvimento moderno de IA. Todas as cargas de trabalho são executadas localmente, eliminando a dependência da nuvem e mantendo os dados confidenciais sob o controle do usuário.

O núcleo do AI TOP é um ecossistema de hardware completo, desenvolvido especificamente para cargas de trabalho de IA. Todas as placas-mãe, placas de vídeo, SSDs e fontes de alimentação da linha AI TOP são projetadas e testadas para computação de IA contínua, incluindo a nova fonte de alimentação AORUS P1600W 80 PLUS Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP. O portfólio compreende três níveis de implementação: o AI TOP ATOM para computação pessoal e IA de borda, o AI TOP 100 Z890 e o novo AI TOP 100 B850 para implantação por desenvolvedores e equipes, e o AI TOP 500 TRX50 para pesquisa em IA em escala empresarial. Juntos, eles atendem cargas de trabalho de IA que vão desde a experimentação pessoal até o desenvolvimento de modelos em grande escala.

Projetado com foco na confiabilidade, cada sistema AI TOP passa por uma rigorosa validação para garantir operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob cargas de trabalho de IA intensas. Para simplificar ainda mais a implantação, o AI TOP oferece compatibilidade pré-validada com mais de 100 frameworks de IA e ambientes de desenvolvimento, incluindo PyTorch, TensorFlow e OpenClaw. Ao combinar hardware dedicado para IA, sistemas desenvolvidos especificamente para esse fim e uma arquitetura de ecossistema escalável, o AI TOP oferece uma base completa para que os usuários implementem a IA localmente. Visite o ENTER INFINITY no estande da GIGABYTE para consumidores, 4º andar, estande nº M0520 na COMPUTEX 2026 e descubra mais em GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991543/GIGA.jpg

FONTE GIGABYTE

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