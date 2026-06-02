GIGABYTE erweitert sein AI-TOP-Ökosystem für die nächste Generation von KI-Agenten

TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ --GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, treibt seine Vision „Create Your Own AI on Your Own Desk" mit dem Ausbau des AI-TOP-Ökosystems auf der COMPUTEX 2026 weiter voran. AI TOP ist nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern ein speziell entwickeltes lokales KI-Ökosystem, das dedizierte Hardware und optimierte Systeme kombiniert, um die KI-Entwicklung zu vereinfachen. Da KI-Agenten zunehmend Aufgaben ausführen, Arbeitsabläufe automatisieren und im Dauerbetrieb arbeiten können, bietet AI TOP eine skalierbare Grundlage für Anwender, die KI lokal einsetzen möchten.

GIGABYTE Expands Its AI TOP Ecosystem for the Next Era of AI Agents

Das Ökosystem wird durch das neue AI TOP 100 B850 erweitert, das für anspruchsvolle KI-Workloads entwickelt wurde. Angetrieben von einem AMD Ryzen™ 9 9950X und konfigurierbar mit einer Radeon™ AI PRO R9700-Grafikkarte unterstützt das System bis zu 128 GB DDR5-5600-Speicher sowie ein 1.600-W-Netzteil mit 80-PLUS-Platinum-Zertifizierung. Je nach Konfiguration ist das System für den Einsatz mit Modellen mit mehr als 200 Milliarden Parametern ausgelegt und bietet die für moderne KI-Entwicklung erforderliche konstante Rechenleistung, Speicherkapazität und Stabilität. Workloads können lokal ausgeführt werden, wodurch sich die Abhängigkeit von Cloud-Diensten reduzieren lässt und sensible Daten unter der Kontrolle des Anwenders bleiben.

Das Herzstück von AI TOP ist ein komplettes Hardware-Ökosystem, das speziell für KI-Workloads entwickelt wurde. Jedes AI-TOP-Motherboard, jede Grafikkarte, jede SSD und jedes Netzteil wurde für zuverlässiges KI-Computing entwickelt und validiert, einschließlich des neuen modularen AORUS P1600W 80 PLUS Titanium PCIe 5.1 AI-TOP-Netzteils. Das Portfolio umfasst Modelle für drei unterschiedliche Einsatzbereiche: AI TOP ATOM für persönliches und Edge-KI-Computing, AI TOP 100 Z890 und das neue AI TOP 100 B850 für den Einsatz durch Entwickler und Teams sowie AI TOP 500 TRX50 für KI-Forschung im Unternehmensmaßstab. Zusammen unterstützen sie KI-Workloads, die von persönlichen Experimenten bis hin zur Entwicklung groß angelegter Modelle reichen.

Jedes AI-TOP-System wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit entwickelt und durchläuft strenge Validierungstests für den 24/7-Dauerbetrieb bei anhaltenden KI-Workloads. Um die Bereitstellung weiter zu vereinfachen, bietet AI TOP vorab validierte Kompatibilität mit mehr als 100 KI-Frameworks und Entwicklungsumgebungen, darunter PyTorch, TensorFlow und OpenClaw. Durch die Kombination aus dedizierter KI-Hardware, speziell entwickelten Systemen und einer skalierbaren Ökosystemarchitektur bietet AI TOP eine umfassende Grundlage für die lokale Bereitstellung von KI-Anwendungen. Erleben Sie „ENTER INFINITY" am GIGABYTE Consumer Stand, 4F, Stand Nr. M0520, auf der COMPUTEX 2026 und erfahren Sie mehr unter GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989798/GIGA.jpg