GIGABYTE ยกระดับ AI TOP Ecosystem สู่ยุคใหม่ของ AI Agents อัจฉริยะ

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GIGABYTE

02 Jun, 2026, 13:00 CST

ไทเป, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ "Create Your Own AI on Your Own Desk" หรือการสร้างสรรค์ AI ของตัวเองได้ง่าย ๆ บนโต๊ะทำงาน ด้วยการประกาศขยายระบบนิเวศ AI TOP ภายในงาน COMPUTEX 2026 โดย AI TOP ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดี่ยว ๆ แต่เป็นระบบนิเวศ AI ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประมวลผลภายในตัวเครื่องโดยเฉพาะ ซึ่งผสานรวมฮาร์ดแวร์เฉพาะทางและระบบที่ปรับแต่งมาอย่างลงตัว เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการพัฒนา AI ยิ่งในปัจจุบันที่ AI Agent เริ่มมีขีดความสามารถสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การทำงานแบบอัตโนมัติ ตลอดจนทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด AI TOP จึงถือเป็นรากฐานสำคัญที่ยืดหยุ่นพร้อมรองรับการขยายตัว สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ระบบ AI บนอุปกรณ์ของตนเองโดยตรง

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GIGABYTE ยกระดับ AI TOP Ecosystem สู่ยุคใหม่ของ AI Agents อัจฉริยะ
GIGABYTE ยกระดับ AI TOP Ecosystem สู่ยุคใหม่ของ AI Agents อัจฉริยะ

เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น GIGABYTE จึงได้เปิดตัว AI TOP 100 B850 ขุมพลังใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดงาน AI ระดับสูง โดยตัวระบบขับเคลื่อนด้วย AMD Ryzen™ 9 9950X และสามารถเลือกกำหนดสเปกขยับไปใช้กราฟิกการ์ดระดับมืออาชีพอย่าง Radeon™ AI PRO R9700 ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังรองรับหน่วยความจำ DDR5-5600 ความจุสูงสุดถึง 128GB มาพร้อมระบบจ่ายไฟ 1600W 80 PLUS Platinum ระดับเซิร์ฟเวอร์ สเปกเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรองรับโมเดลที่มีพารามิเตอร์สูงกว่า 2 แสนล้านพารามิเตอร์ ระบบนี้จึงประมวลผลได้แรงต่อเนื่อง ความจุหน่วยความจำมหาศาล และเสถียรภาพขั้นสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ยุคใหม่ ที่สำคัญ ทุกกระบวนการทำงานจะประมวลผลอยู่ภายในตัวเครื่องโดยตรง ช่วยตัดความกังวลเรื่องการพึ่งพาระบบคลาวด์ ทั้งยังช่วยให้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างเบ็ดเสร็จ

หัวใจสำคัญของ AI TOP คือระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์กโหลดงาน AI โดยเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์ในตระกูล AI TOP ทั้งมาเธอร์บอร์ด, กราฟิกการ์ด, SSD และ PSU ทุกรุ่น ผ่านการออกแบบวิศวกรรมและทดสอบประสิทธิภาพเพื่อรองรับการประมวลผล AI ที่ต่อเนื่องยาวนาน รวมถึง AORUS P1600W 80 PLUS Titanium Modular PCIe 5.1 AI TOP PSU รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ไลน์อัปผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ AI TOP ATOM สำหรับการประมวลผล AI ระดับบุคคลและเอดจ์, AI TOP 100 Z890 และ AI TOP 100 B850 ใหม่ล่าสุด สำหรับกลุ่มนักพัฒนาและทีมทำงาน ตลอดจน AI TOP 500 TRX50 สำหรับการวิจัย AI ในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเวิร์กโหลดงาน AI ในทุกระดับ ตั้งแต่การทดลองใช้งานส่วนบุคคล ไปจนถึงการพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่

AI TOP ทุกระบบได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรองรับการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพัก ภายใต้เวิร์กโหลดงาน AI ที่หนักหน่วงในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้การปรับใช้ระบบเป็นเรื่องง่าย AI TOP ยังผ่านการทดสอบและรับรองความเข้ากันได้ร่วมกับเฟรมเวิร์ก AI และสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนามากกว่า 100 รูปแบบ อาทิ PyTorch, TensorFlow และ OpenClaw ทั้งนี้ AI TOP ผสานรวมฮาร์ดแวร์ AI ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะทาง และสถาปัตยกรรมระบบนิเวศที่ยืดหยุ่น เพื่อมอบรากฐานอันสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานรัน AI ภายในอุปกรณ์ของตนเองได้ ร่วมสัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมภายใต้แนวคิด ENTER INFINITY ได้ที่บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของ GIGABYTE บริเวณชั้น 4 บูธหมายเลข M0520 ในงาน COMPUTEX 2026 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY

SOURCE GIGABYTE

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