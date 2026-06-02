ĐÀI BẮC, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn "Tự tạo AI trên chính bàn làm việc của bạn" thông qua việc mở rộng hệ sinh thái AI TOP tại sự kiện COMPUTEX 2026. Vượt lên trên một sản phẩm đơn thuần, AI TOP là một hệ sinh thái AI vận hành cục bộ được thiết kế chuyên biệt, kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng chuyên dụng và hệ thống được tối ưu hóa nhằm đơn giản hóa quá trình phát triển AI. Trong bối cảnh các tác nhân AI ngày càng thể hiện năng lực vượt trội trong việc thực thi tác vụ, tự động hóa quy trình và vận hành liên tục, AI TOP mang đến một nền tảng với khả năng mở rộng dành cho người dùng muốn triển khai AI cục bộ.

GIGABYTE mở rộng hệ sinh thái AI TOP, đón đầu kỷ nguyên mới của các tác nhân AI

Nổi bật trong hệ sinh thái mở rộng lần này là hệ thống AI TOP 100 B850 hoàn toàn mới, được thiết kế kỹ lưỡng để đáp ứng các khối lượng công việc AI đòi hỏi khắt khe nhất. Mang trong mình sức mạnh từ vi xử lý AMD Ryzen™ 9 9950X cùng tùy chọn đồ họa Radeon™ AI PRO R9700, hệ thống này hỗ trợ bộ nhớ DDR5-5600 lên đến 128GB và được trang bị bộ nguồn 1600W 80 PLUS Platinum chuẩn máy chủ cao cấp. Được thiết kế tối ưu cho các mô hình vượt mốc 200 tỷ tham số, cỗ máy này mang đến hiệu suất tính toán bền bỉ, dung lượng bộ nhớ vượt trội cùng độ ổn định tuyệt đối – những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của AI hiện đại. Mọi tác vụ đều được xử lý cục bộ ngay trên thiết bị, xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào điện toán đám mây, đồng thời bảo đảm an toàn cho các dữ liệu nhạy cảm.

Ở trung tâm của AI TOP là hệ sinh thái phần cứng hoàn chỉnh được xây dựng riêng để xử lý các tác vụ AI cường độ cao và vận hành các tác vụ AI liên tục. Mỗi bo mạch chủ, card đồ họa, SSD và bộ nguồn AI TOP đều được thiết kế và kiểm chứng cho khả năng điện toán AI liên tục, bao gồm bộ nguồn AI TOP AORUS P1600W 80 PLUS Titanium Modular PCIe 5.1 mới. Danh mục sản phẩm trải rộng trên ba cấp độ triển khai: AI TOP ATOM dành cho điện toán AI cá nhân và AI biên, AI TOP 100 Z890 cùng AI TOP 100 B850 mới dành cho nhà phát triển và triển khai theo đội nhóm, và AI TOP 500 TRX50 dành cho nghiên cứu AI quy mô doanh nghiệp. Cùng nhau, chúng hỗ trợ các khối lượng tác vụ AI từ thử nghiệm cá nhân đến phát triển mô hình quy mô lớn.

Được xây dựng với trọng tâm là độ tin cậy, mọi hệ thống AI TOP đều trải qua quy trình kiểm chứng nghiêm ngặt nhằm bảo đảm khả năng vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện khối lượng tác vụ AI kéo dài. Để đơn giản hóa hơn nữa việc triển khai, AI TOP cung cấp khả năng tương thích đã được kiểm chứng trước với hơn 100 framework AI và môi trường phát triển, bao gồm PyTorch, TensorFlow và OpenClaw. Thông qua việc kết hợp phần cứng AI chuyên dụng, các hệ thống được thiết kế chuyên biệt và kiến trúc hệ sinh thái có khả năng mở rộng, AI TOP mang đến một nền tảng hoàn chỉnh cho người dùng triển khai AI cục bộ. Vui lòng ghé thăm khu trưng bày ENTER INFINITY tại Gian hàng củaGIGABYTE, số M0520, tầng 4 tại COMPUTEX 2026 và khám phá thêm tại GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

SOURCE GIGABYTE