GIGABYTE élargit son écosystème AI TOP pour la prochaine ère d'agents IA

TAIPEI, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, leader mondial dans le domaine de l'informatique, poursuit la mise en œuvre de sa vision « Créez votre propre IA sur votre bureau » avec l'extension de l'écosystème AI TOP lors du salon COMPUTEX 2026. Plus qu'un simple produit, AI TOP est un écosystème local d'IA spécialement conçu qui combine du matériel dédié et des systèmes optimisés pour simplifier le développement de l'IA. Les agents d'IA étant de plus en plus capables d'exécuter des tâches, d'automatiser des flux de travail et de fonctionner en continu, AI TOP constitue une base évolutive pour les utilisateurs souhaitant déployer l'IA au niveau local.

GIGABYTE Expands Its AI TOP Ecosystem for the Next Era of AI Agents

Le nouveau modèle AI TOP 100 B850, conçu pour les charges de travail exigeantes en matière d'intelligence artificielle, vient élargir l'écosystème. Équipé d'un AMD Ryzen™ 9 9950X et configurable avec les cartes graphiques Radeon™ AI PRO R9700, le système prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR5-5600 et un bloc d'alimentation 1600 W 80 PLUS Platinum de qualité serveur. Conçu pour des modèles de plus de 200 milliards de paramètres, il offre les performances de calcul, la capacité de mémoire et la stabilité nécessaires au développement de l'IA moderne. Chaque tâche s'exécute localement, ce qui élimine toute dépendance vis-à-vis du cloud tout en permettant à l'utilisateur de garder le contrôle sur ses données sensibles.

Au cœur d'AI TOP se trouve un écosystème matériel complet conçu spécifiquement pour les charges de travail d'IA. Chaque carte mère, carte graphique, SSD et bloc d'alimentation AI TOP est conçu et validé pour le calcul IA de longue durée, à l'instar du nouveau bloc d'alimentation modulaire AORUS P1600W 80 PLUS Titanium PCIe 5.1 AI TOP. Le portefeuille couvre trois niveaux de déploiement : AI TOP ATOM pour l'IA personnelle et en périphérie, AI TOP 100 Z890 et le nouveau AI TOP 100 B850 pour le déploiement par les développeurs et les équipes, ainsi que AI TOP 500 TRX50 pour la recherche IA à l'échelle de l'entreprise. Ensemble, ils prennent en charge des charges de travail d'IA allant de l'expérimentation personnelle au développement de modèles à grande échelle.

Construit dans un souci de fiabilité, chaque système AI TOP fait l'objet d'une validation rigoureuse pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le cadre de charges de travail d'IA soutenues. Pour simplifier encore le déploiement, AI TOP offre une compatibilité prévalidée avec plus de 100 frameworks d'IA et environnements de développement, dont PyTorch, TensorFlow et OpenClaw. En combinant du matériel d'IA dédié, des systèmes spécialisés et une architecture d'écosystème évolutive, AI TOP fournit une base complète permettant aux utilisateurs de déployer l'IA localement. Venez découvrir ENTER INFINITY au stand grand public de GIGABYTE, situé au 4e étage (stand n° M0520) du salon COMPUTEX 2026, et apprenez-en davantage sur GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

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