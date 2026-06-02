TAIPÉI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, sigue impulsando su visión de "Crea tu propia IA en tu propio escritorio" con la ampliación del ecosistema AI TOP en COMPUTEX 2026. Más que un simple producto, AI TOP es un ecosistema de IA local diseñado específicamente que combina hardware especializado y sistemas optimizados para simplificar el desarrollo de la IA. A medida que los agentes de IA tienen cada vez más capacidades para ejecutar tareas, automatizar flujos de trabajo y funcionar de manera continua, AI TOP ofrece una base escalable para los usuarios que desean implementar la IA a nivel local.

GIGABYTE amplía su ecosistema AI TOP para la próxima era de los agentes de IA

El nuevo AI TOP 100 B850, diseñado para cargas de trabajo de IA exigentes, amplía aún más el ecosistema. Equipado con un procesador AMD Ryzen™ 9 9950X y configurable con una tarjeta gráfica Radeon™ AI PRO R9700, el sistema admite hasta 128 GB de memoria DDR5-5600 y una fuente de alimentación de 1600 W con certificación 80 PLUS Platinum de nivel servidor. Diseñado para modelos que superan los 200 mil millones de parámetros, ofrece el rendimiento computacional sostenido, la capacidad de memoria y la estabilidad necesarios para el desarrollo moderno de la IA. Todas las cargas de trabajo se ejecutan a nivel local, lo que elimina la dependencia de la nube y mantiene los datos confidenciales bajo el control del usuario.

En el núcleo de AI TOP se encuentra un ecosistema de hardware completo diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA. Todas las motherboards, tarjetas gráficas, unidades SSD y fuentes de alimentación de la serie AI TOP están diseñadas y validadas para el procesamiento continuo de IA, incluida la nueva fuente de alimentación modular AORUS P1600W 80 PLUS Titanium PCIe 5.1 de la serie AI TOP. La gama abarca tres niveles de implementación: AI TOP ATOM para computación de IA personal y en el borde, AI TOP 100 Z890 y el nuevo AI TOP 100 B850 para implementaciones de desarrolladores y equipos, y AI TOP 500 TRX50 para investigación en IA a escala empresarial. En conjunto, dan soporte a cargas de trabajo de IA que van desde la experimentación personal hasta el desarrollo de modelos a gran escala.

Diseñado pensando en la fiabilidad, cada sistema AI TOP se somete a rigurosas pruebas de validación para garantizar un funcionamiento óptimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo cargas de trabajo de IA sostenidas. Para simplificar aún más la implementación, AI TOP ofrece compatibilidad previamente validada con más de 100 marcos de IA y entornos de desarrollo, entre los que se incluyen PyTorch, TensorFlow y OpenClaw. Al combinar hardware específico para IA, sistemas diseñados a medida y una arquitectura de ecosistema escalable, AI TOP ofrece una base completa para que los usuarios implementen la IA de forma local. Visite ENTER INFINITY en el estand de productos de consumo de GIGABYTE, 4.º piso, stand n.º M0520 en COMPUTEX 2026, y descubra más en GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991544/GIGA.jpg

FUENTE GIGABYTE