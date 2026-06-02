GIGABYTE amplía su ecosistema AI TOP para la próxima generación de agentes de IA

TAIPÉI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca informática líder a nivel mundial, sigue trabajando a favor de su lema «Forma tu propia IA desde tu escritorio» con la ampliación de su ecosistema AI TOP en COMPUTEX 2026. AI TOP es mucho más que un producto independiente, se trata de un ecosistema local de IA diseñado con el objetivo de combinar hardware específico y sistemas optimizados para simplificar el desarrollo de la IA. A medida que aumenta la capacidad de los agentes de IA para ejecutar tareas, automatizar flujos de trabajo y operar de forma continua, AI TOP ofrece a los usuarios una base adaptable para implementar la IA de forma local.

GIGABYTE Expands Its AI TOP Ecosystem for the Next Era of AI Agents

La responsable de la ampliación del ecosistema es la nueva placa base AI TOP 100 B850, diseñada para cargas de trabajo de IA exigentes. Equipado con un procesador AMD Ryzen™ 9 9950X y configurable con una tarjeta gráfica Radeon™ AI PRO R9700, el sistema admite hasta 128 GB de memoria DDR5-5600 y una fuente de alimentación de 1600 W con certificación 80 PLUS Platinum de nivel de servidor. Este sistema está diseñado para modelos que superan los 200 000 millones de parámetros, ofrece el rendimiento informático continuo, la capacidad de memoria y la estabilidad necesarios para el desarrollo moderno que requiere en la actualidad la IA. Además, todas las cargas de trabajo se ejecutan de forma local, lo que hace que no dependa de la nube y permite que el usuario controle la confidencialidad de los datos.

La esencia de AI TOP es un ecosistema de hardware completo que ha sido específicamente diseñado para cargas de trabajo de IA. Todas las placas base, tarjetas gráficas, unidades SSD y fuentes de alimentación de la gama AI TOP han sido diseñadas y probadas para procesar IA de forma continua, lo que incluye la nueva fuente de alimentación modular AORUS P1600W 80 PLUS Titanium PCIe 5.1 de la gama AI TOP. La gama abarca tres niveles de implementación: el AI TOP ATOM para actividades con IA edge de uso personal; el AI TOP 100 Z890 y el nuevo AI TOP 100 B850 para la implementación por parte de desarrolladores y equipos; y el AI TOP 500 TRX50 para la investigación sobre IA en empresas. Juntos, admiten cargas de trabajo de IA que van desde la experimentación personal al desarrollo de modelos a gran escala.

Diseñados con la fiabilidad como prioridad, todos los sistemas AI TOP se someten a rigurosas pruebas de validación para garantizar un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con cargas de trabajo de IA continuas. Para simplificar aún más la implementación, AI TOP ofrece compatibilidad prevalidada con más de 100 entornos de IA y de desarrollo, entre los que se incluyen PyTorch, TensorFlow y OpenClaw. Al combinar hardware específico para IA, sistemas diseñados a medida y una arquitectura de ecosistema escalable, AI TOP ofrece una base completa para que los usuarios puedan implementar la IA de forma local. Visítanos en el stand de productos de consumo de GIGABYTE de ENTER INFINITY, en el 4.º piso, stand n.º M0520, en COMPUTEX 2026 y consulta más información en GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

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