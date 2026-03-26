TAIPEI, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, anuncia a disponibilidade de suas placas-mãe da série Z890 Plus, que suportam os novos processadores Intel® Core™ Ultra 200S Plus série. Liderada pela Z890 AORUS ELITE DUO X, a série Z890 Plus traz capacidade de memória de próxima geração com suporte a CQDIMM, aumento de desempenho em um clique através do Ultra Turbo Mode e um conjunto de recursos aprimorado inspirado nos designs top de linha anteriores.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X já disponível com CQDIMM, liderando a série Z890 Plus

Destacando o CQDIMM e a tecnologia exclusiva D5 DUO X da GIGABYTE, os modelos Z890 AORUS ELITE DUO X e Z890M FORCE DUO X WIFI7 foram projetados para alcançar desempenho máximo,sem concessões entre capacidade de memória e velocidade, permitindo capacidade total de 256GB com dois módulos CQDIMM de 128GB. Para garantir uma operação estável em alta frequência, a tecnologia D5 DUO X integra um design otimizado de circuito de placa-mãe que reduz a carga do canal de memória e aprimora a integridade do sinal, juntamente com sintonia avançada da BIOS que gerencia inteligentemente os timings, a sincronização de sinal e gerenciamento de tensão.

A GIGABYTE também apresenta o Ultra Turbo Mode para aumentar o desempenho na série Z890 Plus. Esse aprimoramento em nível de BIOS aumenta o desempenho da CPU em até 40% e faz overclock da memória DDR5 até 10266 MT/s com um único clique. O Ultra Turbo Mode oferece múltiplos presets adaptados para diferentes necessidades de desempenho. O Intel 200S Boost está ativado por padrão para oferecer melhorias instantâneas em jogos. O Modo Turbo otimiza ainda mais o comportamento dos núcleos e o desempenho da memória para alcançar FPS mais altos, enquanto o Extreme Mode leva o sistema ao limite para maximizar o desempenho em cenários de jogos exigentes.

Além do desempenho máximo, a GIGABYTE aprimora a série Z890 Plus com maior durabilidade e melhorias focadas no usuário. Uma base UD reforçada aumenta a rigidez estrutural enquanto oferece proteção adicional durante a instalação para ajudar a prevenir danos acidentais. Para simplificar ainda mais a experiência de construção e configuração, o DriverBIOS, que conta com um driver Wi-Fi pré-instalado, permite conectividade instantânea na rede na primeira inicialização. O Rear EZ-Button também oferece acesso conveniente para montagem do sistema, resolução de problemas e manutenção, com uma estética do painel frontal limpa. Combinada com as inovações EZ-DIY da GIGABYTE, a série Z890 Plus oferece uma experiência mais conveniente e amigável para o usuário do início ao fim.

Para acelerar a adoção do ecossistema e garantir ampla compatibilidade, a GIGABYTE também colabora estreitamente com parceiros líderes de memória, incluindo ADATA, TeamGroup, V-color e outras grandes marcas de memória. As placas-mãe da série Z890 Plus estão disponíveis nos modelos ELITE, EAGLE e FORCE, atendendo tanto do público geral quanto usuários focados em desempenho. Para mais informações, acesse o site oficial da GIGABYTE e verifique a disponibilidade de produtos com varejistas locais e lojas online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941057/Z890_AORUS_PLUS_Available_1280x720.jpg

FONTE GIGABYTE