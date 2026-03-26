TAIPÉI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anuncia la disponibilidad de las placas base de su serie Z890 Plus compatibles con los procesadores de la serie Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Encabezada por la Z890 AORUS ELITE DUO X, la serie Z890 Plus incorpora capacidad de memoria de última generación compatible con módulos CQDIMM, aumento del rendimiento con un clic a través de Ultra Turbo Mode, y un grupo de funciones mejoradas e inspiradas en diseños emblemáticos anteriores.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X ya está disponible y encabeza la serie Z890 Plus con CQDIMM

Con los módulos CQDIMM y la tecnología D5 DUO X exclusiva de GIGABYTE como elementos destacados en la serie, los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 están diseñados para proporcionar un rendimiento inigualable sin concesiones entre la capacidad de memoria y la velocidad, y permitir una capacidad total de 256GB con dos módulos CQDIMM de 128GB. Para garantizar el funcionamiento estable de alta frecuencia, la tecnología D5 DUO X, integra un diseño de circuito de placa base optimizado que reduce la carga de los canales de memoria y mejora la integridad de la señal, junto con un ajuste avanzado del BIOS que gestiona de manera inteligente el tiempo, la sincronización de las señales y la regulación del voltaje.

GIGABYTE también presenta la tecnología Ultra Turbo Mode para aumentar el rendimiento en toda la serie Z890 Plus. Esta mejora a nivel de BIOS aumenta el rendimiento de la CPU hasta en un 40 % y aumenta la velocidad de la memoria DDR5 hasta 10266 MT/s con un solo clic. Ultra Turbo Mode ofrece varios ajustes preestablecidos adaptados a diversas necesidades de rendimiento. Intel 200S Boost está habilitado de forma predeterminada para proporcionar mejoras para juegos al instante. Turbo Mode optimiza mucho más el comportamiento del núcleo y el rendimiento de la memoria para permitir más fotogramas por segundo (FPS, por sus siglas en inglés), mientras que el Extreme Mode lleva el sistema al límite para conseguir el máximo rendimiento en situaciones de juegos exigentes.

Además de un rendimiento inigualable, GIGABYTE mejora la serie Z890 Plus con una mayor durabilidad y ajustes centrados en el usuario. La placa base UD incrementa la rigidez estructural y, al mismo tiempo, añade mayor protección durante la instalación para ayudar a evitar daños accidentales. Para optimizar aún más la experiencia de ensamblaje y configuración, el DriverBIOS con un controlador wifi preinstalado permite conectarse de inmediato a la red en el primer arranque. El EZ Button Posterior también proporciona un acceso conveniente para el ensamblaje del sistema, la resolución de problemas y el mantenimiento con una estética de panel delantero elegante. Junto con las innovaciones EZ-DIY de GIGABYTE, la serie Z890 Plus ofrece una experiencia más cómoda y un ensamblaje fácil de principio a fin.

Con el fin de acelerar la adopción del ecosistema y garantizar una amplia compatibilidad, GIGABYTE también colabora estrechamente con los principales socios fabricantes de memorias, como ADATA, TeamGroup, V-color y otras marcas importantes de memorias. Las placas base de la serie Z890 Plus están disponibles en los modelos ELITE, EAGLE y FORCE, y están dirigidas tanto a los gamers convencionales como a los usuarios centrados en el rendimiento. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de GIGABYTE y consulte la disponibilidad del producto en tiendas locales y en línea.

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FUENTE GIGABYTE