타이베이, 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 새로운 Intel® Core™ Ultra 200S Plus 시리즈 프로세서를 지원하는 Z890 Plus 시리즈 메인보드 출시를 발표했다. Z890 AORUS ELITE DUO X를 필두로 한 Z890 Plus 시리즈는 CQDIMM 지원을 통한 차세대 메모리 성능, 울트라 터보 모드(Ultra Turbo Mode)를 통한 원클릭 성능 향상, 그리고 기존 플래그십 설계를 계승한 다양한 고급 기능을 제공한다.

CQDIMM과 기가바이트의 독자적인 D5 DUO X 기술을 적용한 Z890 AORUS ELITE DUO X 및 Z890M FORCE DUO X WIFI7 모델은 메모리 용량과 속도 간의 균형을 유지하면서도 최적의 성능을 달성하도록 설계되어, 최대 128GB CQDIMM 모듈 2개로 총 256GB 용량을 지원한다. 안정적인 고주파 작동을 확보하기 위해 D5 DUO X는 부하를 줄이고 신호 무결성을 향상시키는 최적화된 회로 설계와 함께, 타이밍, 신호 동기화, 전압 등을 정밀하게 제어하는 고급 BIOS 튜닝이 적용됐다.

기가바이트, Z890 AORUS ELITE DUO X 출시, CQDIMM 탑재로 Z890 Plus 시리즈 선도

또한 기가바이트는 Z890 Plus 시리즈 전반에 걸쳐 울트라 터보 모드(Ultra Turbo Mode)를 통해 시스템 성능을 한층 끌어올렸다. 이 모드는 BIOS에서 단 한 번의 클릭만으로도 CPU 성능을 최대 40% 향상시키고 DDR5 메모리를 최대 10266 MT/s로 오버클럭 한다. 울트라 터보 모드는 다양한 사용환경에 맞춘 프리셋을 제공하며, Intel 200S Boost를 통해기본적으로 즉각적인 게이밍 성능 향상을 지원한다. 터보 모드(Turbo Mode)는 더 높은 FPS 확보를 위해 코어 동작과 메모리 성능을 추가로 최적화하며, 익스트림 모드(Extreme Mode)는 고부하의 게이밍 환경에서 최대 성능을 발휘하기 위해 시스템을 한계까지 끌어올린다.

Z890 Plus 시리즈는 성능뿐만 아니라 내구성과 함께 사용자 경험도 강화되었다. 강화된 UD 베이스 플레이트는 구조적 강성을 높이는 동시에 설치 과정에서 발생할 수 있는 손상을 최소화한다. Wi-Fi 드라이버가 사전 설치된 드라이버BIOS(DriverBIOS)는 최초 부팅 시 별도의 설정 없이 네트워크 연결을 지원하며, 후면 EZ 버튼(Rear EZ-Button)은 깔끔한 전면 패널 외관을 유지하면서 시스템 구축, 문제 해결, 유지 보수에 편리한 접근성을 제공한다. 기가바이트의 EZ-DIY 설계가 적용된 Z890 Plus 시리즈는 전체적으로 더욱 편리하고 빌더 친화적인 경험을 제공한다.

기가바이트는 이번 Z890 Plus 시리즈에 도입한 CQDIMM의 생태계 확장을 위해, 에이데이타(ADATA), 팀그룹(TeamGroup), 브이컬러(V-color) 등 주요 메모리 제조사들과 긴밀히 협력하고 있으며, 폭넓은 호환성을 기반으로 다양한 사용자 환경을 지원한다. Z890 Plus 시리즈 메인보드는 ELITE, EAGLE, FORCE 라인업으로 구성되어 메인스트림 게이머부터 하이엔드 사용자까지 폭넓은 선택지를 제공한다. 자세한 정보는 기가바이트 공식 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 현지 소매점 및 온라인 쇼핑몰을 통해 제품 출시 여부를 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE