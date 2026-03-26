GIGABYTE veröffentlicht die Z890 Plus Motherboards inklusive des Top-Modells Z890 AORUS ELITE DUO X mit CQDIMM-Unterstützung

TAIPEI, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, gibt die Verfügbarkeit seiner Motherboards der Z890 Plus Serie mit Unterstützung der neuen Intel® Core™ Ultra 200S Plus Prozessoren bekannt. Angeführt vom Z890 AORUS ELITE DUO X bietet die Z890 Plus-Serie CQDIMM-Unterstützung, Leistungssteigerung mit nur einem Klick durch den Ultra-Turbo-Modus und aktualisierte Features, die von früheren Motherboard-Flaggschiffmodellen inspiriert sind.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X Now Available Featuring CQDIMM Leading Z890 Plus Series

Die Modelle Z890 AORUS ELITE DUO X und Z890M FORCE DUO X WIFI7 unterstützen CQDIMM und sind mit der GIGABYTE D5 DUO X Technologie ausgestattet, um hohe Leistung ohne Kompromisse bei Speicherkapazität oder Geschwindigkeit bieten zu können. Mit zwei 128 GB CQDIMM-Modulen wird eine Kapazität von 256 GB erreicht. Um einen stabilen Hochfrequenzbetrieb zu ermöglichen, nutzt die D5 DUO X Technologie ein optimiertes Motherboard-Schaltungsdesign, das die Belastung der Speicherkanäle reduzieren und die Signalintegrität verbessern kann. Ergänzt wird dies durch eine fortschrittliche BIOS-Abstimmung, die das Timing, die Signalsynchronisation und das Spannungsmanagement intelligent verwaltet.

Darüber hinaus führt GIGABYTE den Ultra-Turbo-Modus ein, um die Leistung der Z890-Plus-Serie zu optimieren. Diese Verbesserung auf BIOS-Ebene kann die CPU-Leistung um bis zu 40 % steigern und DDR5-Speicher mit einem einzigen Klick auf bis zu 10266 MT/s übertakten. Der Ultra-Turbo-Modus bietet mehrere Voreinstellungen, die auf unterschiedliche Leistungsanforderungen zugeschnitten sind. Intel 200S Boost ist standardmäßig aktiviert und sorgt für Verbesserungen beim Spielen. Der Turbo-Modus optimiert das Verhalten von CPU und Speicher weiter, während der Extremmodus für besonders leistungsorientierte Szenarien ausgelegt ist.

Über die Leistung hinaus verbessert GIGABYTE die Z890 Plus Serie mit gesteigerter Haltbarkeit und nutzerfreundlichen Verbesserungen. Eine verstärkte UD-Bodenplatte erhöht die strukturelle Integrität und bietet gleichzeitig zusätzlichen Schutz bei der Installation, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden. Um die Einrichtung weiter zu vereinfachen, ermöglicht DriverBIOS mit einem vorinstallierten Wi-Fi-Treiber eine sofortige Netzwerkverbindung beim ersten Start. Der rückseitige EZ-Button erleichtert Systemaufbau, Fehlersuche und Wartung. In Kombination mit den EZ-DIY-Funktionen ist die Z890 Plus-Serie auf eine möglichst einfache Installation und komfortable Nutzung ausgelegt.

Um eine breite Kompatibilität zu unterstützen, arbeitet GIGABYTE mit Speicherpartnern wie ADATA, TeamGroup, V-Color und anderen großen Speichermarken zusammen. Die Motherboards der Z890 Plus-Serie sind als ELITE-, EAGLE- und FORCE-Modelle erhältlich und richten sich gleichermaßen an Mainstream-Gamer sowie an leistungsorientierte Nutzerinnen und Nutzer. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE. Bei Fragen zur Produktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an lokale Händler und E-Tailer.

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