La GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X est désormais disponible : le modèle phare de la gamme Z890 Plus équipé de la technologie CQDIMM

TAIPEI, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque mondiale d'ordinateurs, annonce la disponibilité de ses cartes mères de la gamme Z890 Plus qui prennent en charge les nouveaux processeurs de la gamme Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Avec notamment la Z890 AORUS ELITE DUO X, la gamme Z890 Plus offre une capacité de mémoire de nouvelle génération avec la prise en charge des CQDIMM, une optimisation des performances en un clic grâce au mode Ultra Turbo, et un ensemble de fonctionnalités améliorées inspirées des modèles phares précédents.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X Now Available Featuring CQDIMM Leading Z890 Plus Series

Basés sur la technologie exclusive D5 DUO X du CQDIMM et de GIGABYTE, les modèles Z890 AORUS ELITE DUO X et Z890M FORCE DUO X WIFI7 sont conçus pour atteindre des performances sans compromis entre la capacité mémoire et la vitesse, permettant une capacité totale de 256 Go grâce à deux modules CQDIMM de 128 Go. Afin de garantir un fonctionnement stable à haute fréquence, la technologie D5 DUO X intègre une conception optimisée des circuits de la carte mère qui réduit la charge des canaux de mémoire et améliore l'intégrité des signaux, ainsi qu'un réglage avancé du BIOS qui gère intelligemment le chronométrage, la synchronisation des signaux et la gestion de la tension.

GIGABYTE introduit également le mode Ultra Turbo pour optimiser les performances de la gamme Z890 Plus. Cette amélioration au niveau du BIOS augmente jusqu'à 40 % les performances du CPU et surcadence en un seul clic la mémoire DDR5 jusqu'à 10266 MT/s. Le mode Ultra Turbo possède plusieurs préréglages adaptés aux différents besoins de performances. Intel 200S Boost est activé par défaut pour offrir des améliorations instantanées dans les jeux. Le mode Turbo optimise encore plus le comportement du cœur et les performances de la mémoire pour débloquer un nombre d'images par seconde plus élevé, tandis que le mode Extrême pousse le système à ses limites pour des performances maximales dans des scénarios de jeu exigeants.

Au-delà des performances sans compromis, GIGABYTE améliore la gamme Z890 Plus avec une durabilité accrue et des améliorations destinées à l'utilisateur. Une plaque de base renforcée en fibres unidirectionnelles augmente la rigidité structurelle tout en offrant une protection supplémentaire lors de l'installation afin d'éviter les dommages accidentels. Pour simplifier davantage l'expérience de construction et d'installation, DriverBIOS, qui comprend un pilote Wi-Fi préinstallé, permet une connectivité réseau instantanée dès le premier démarrage. Le bouton EZ arrière offre également un accès pratique pour l'assemblage du système, le dépannage et la maintenance, avec une esthétique épurée en face avant. Combinée aux innovations EZ-DIY de GIGABYTE, la gamme Z890 Plus offre une expérience plus pratique et plus intuitive pour les monteurs de PC, du début à la fin.

Pour accélérer l'adoption par l'écosystème et assurer une large compatibilité, GIGABYTE collabore étroitement avec les principaux partenaires de mémoire, notamment ADATA, TeamGroup, V-color et d'autres grandes marques de mémoire. Les cartes mères de la gamme Z890 Plus sont disponibles dans les modèles ELITE, EAGLE et FORCE, et s'adressent à la fois aux joueurs classiques et aux utilisateurs privilégiant les performances. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE et vérifier la disponibilité du produit auprès des revendeurs locaux et des boutiques en ligne.

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