Ya está disponible el modelo Z890 AORUS ELITE DUO X de GIGABYTE, líder de la serie Z890 Plus con CQDIMM

TAIPÉI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial en informática, presenta las placas base serie Z890 Plus, diseñadas para aprovechar al máximo el potencial de los procesadores de la serie Intel® Core™ Ultra 200S Plus. Con el modelo Z890 AORUS ELITE DUO X a la cabeza, la serie Z890 Plus ofrece capacidades de memoria de última generación compatibles con CQDIMM, mejora del rendimiento con un solo clic gracias al modo Ultra Turbo y un conjunto de funciones mejoradas inspiradas en los diseños emblemáticos anteriores.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X Now Available Featuring CQDIMM Leading Z890 Plus Series

Destacando la tecnología CQDIMM y la tecnología exclusiva D5 DUO X de GIGABYTE, los modelos Z890 AORUS ELITE DUO X y Z890M FORCE DUO X WIFI7 se han diseñado para alcanzar un rendimiento óptimo, sin tener que elegir entre capacidad de memoria y velocidad, lo que permite alcanzar una capacidad total de 256 GB con dos módulos CQDIMM de 128 GB. Para garantizar un funcionamiento estable a alta frecuencia, la tecnología D5 DUO X integra un diseño optimizado de los circuitos de la placa base que reduce la carga en los canales de memoria y mejora la integridad de la señal, junto con un ajuste avanzado de la BIOS que gestiona de forma inteligente los tiempos, la sincronización de señales y el voltaje.

GIGABYTE aprovecha al máximo el modo Ultra Turbo para mejorar el rendimiento en toda la serie Z890 Plus. Esta mejora a nivel de BIOS aumenta el rendimiento de la CPU hasta en un 40 % y permite sobreacelerar la memoria DDR5 hasta 10 266 MT/s con un solo clic. El modo Ultra Turbo ofrece múltiples configuraciones preestablecidas adaptadas a diferentes necesidades de rendimiento. La función Intel 200S Boost está activada de forma predeterminada para ofrecer mejoras inmediatas en los juegos. El modo Turbo optimiza aún más el comportamiento de los núcleos y el rendimiento de la memoria para alcanzar una mayor cantidad de fotogramas por segundo, mientras que el modo Extreme lleva el sistema al límite para obtener el máximo rendimiento en situaciones exigentes de gaming.

Además de un rendimiento óptimo, GIGABYTE mejora la serie Z890 Plus con mayor durabilidad y optimizaciones pensadas para el usuario. Una placa base de fibra de vidrio unidireccional (UD) reforzada aumenta la rigidez estructural y, al mismo tiempo, ofrece una protección adicional durante la instalación para ayudar a prevenir daños accidentales. Para agilizar aún más el proceso de instalación y configuración, DriverBIOS, que incluye un controlador wifi preinstalado, permite conectarse a la red de forma inmediata desde el primer arranque. El botón EZ trasero también ofrece un cómodo acceso para la configuración del sistema, la resolución de problemas y el mantenimiento, al tiempo que mantiene la estética limpia del panel frontal. En combinación con las innovaciones EZ-DIY de GIGABYTE, la serie Z890 Plus ofrece una experiencia más cómoda y sencilla de principio a fin para los ensambladores.

Para acelerar la adopción por parte del ecosistema y garantizar una amplia compatibilidad, GIGABYTE también trabaja en estrecha colaboración con aliados líderes en el sector de la memoria, entre los que se incluyen ADATA, TeamGroup, V-color y otras marcas de memorias importantes. Las placas base de la serie Z890 Plus están disponibles en los modelos ELITE, EAGLE y FORCE, y están dirigidas tanto a jugadores habituales como a usuarios que buscan un alto rendimiento. Para obtener más información, visita el sitio web oficial de GIGABYTE y consulta la disponibilidad del producto en los distribuidores locales y tiendas en línea.

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