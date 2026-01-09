Governo Metropolitano de Tóquio lança o site "GO TOKYO Gourmet" para destacar as diversas atrações gastronômicas de Tóquio

- Vamos aproveitar a cena gastronômica de Tóquio; Os visitantes podem encontrar novos amuletos toda vez -

TÓQUIO, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Governo Metropolitano de Tóquio lançou o site "GO TOKYO Gourmet" para mostrar as diversas atrações gastronômicas de Tóquio no Japão e no exterior.

Site do "GO TOKYO Gourmet": https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

O site apresenta artigos e vídeos sobre a diversidade de ofertas gastronômicas de Tóquio e a profundidade de sua cultura alimentar. O Governo Metropolitano de Tóquio espera que o local aprofunde o interesse dos visitantes pela gastronomia de Tóquio e os incentive a visitar a capital japonesa e experimentar sua culinária diversificada em primeira mão.

O apelo culinário de Tóquio está em sua diversidade, que vai desde pratos tradicionais passados desde o período Edo (*) (o período Edo durou cerca de 260 anos a partir de 1603), como o "sushi" (arroz com vinagre com peixe cru fatiado por cima) e "tempura" (frutos do mar fritos), até culinárias do mundo todo, ingredientes locais e enraizados no ambiente natural de Tóquio, e restaurantes de alta qualidade onde chefs renomados do Japão e do exterior exibem suas habilidades.

O site não apenas oferece informações gourmet, mas também destaca a profundidade da cultura gastronômica de Tóquio, incluindo sua história e tradições que remontam ao período Edo, sua evolução e desenvolvimento até os dias atuais, os pensamentos e a engenhosidade dos profissionais da gastronomia da capital, as refeições do dia a dia dos moradores de Tóquio e o futuro da gastronomia de Tóquio, incluindo sustentabilidade e diversidade.

O site também publica informações sobre como comer comida japonesa, serviços e modos únicos japoneses, eventos relacionados à gastronomia em Tóquio e sites para fazer reservas de restaurantes na capital (incluindo locais de reserva que atendem opções veganas e halal).

(*) Edo, o antigo nome de Tóquio, cresceu e se tornou uma enorme cidade com uma população estimada de um milhão de habitantes no início dos anos 1700, período em que sua culinária e cultura também se desenvolveram.

Sobre o Conteúdo do Site

- "Pessoas" que promovem o encanto da gastronomia de Tóquio

Chefs nomeados Embaixadores do Turismo de Tóquio, chefs ativos em Tóquio, especialistas em alimentos e outras figuras de destaque em diversos campos relacionados à gastronomia oferecem suas perspectivas para explorar e revelar a profundidade da cultura alimentar de Tóquio.

- A cultura alimentar de Tóquio enraizada em "Edo"

Esta seção explora pratos icônicos de Edo, incluindo sushi, enguia, tempura e "soba" (macarrão de trigo sarraceno servidos em caldo); a evolução da cultura de jantar fora que floresceu em Edo; ingredientes de origem local, incluindo os "vegetais tradicionais de Edo-Tóquio"; a conexão entre a comida e a cultura única de Tóquio, como "kabuki" (drama tradicional) e "yakatabune" (barca-barco); e práticas e filosofias sustentáveis que continuou desde o período Edo.

- Experiências gastronômicas populares entre os "viajantes"

A seção destaca experiências gastronômicas populares entre os viajantes, focando nas refeições do dia a dia de Tóquio, como o macarrão "ramen" (que ganhou popularidade mundial), bolinhos de arroz, comida gourmet de loja de conveniência e a cultura distinta das máquinas de venda automática da cidade. A seção também apresenta uma ampla variedade de opções disponíveis em Tóquio, incluindo opções veganas, halal e sem glúten.

Tornando as Experiências Gastronômicas Mais Deliciosas e Confortáveis

Para tornar as experiências gastronômicas mais deliciosas, confortáveis e satisfatórias, o site oferece informações sobre como apreciar a comida japonesa, além de serviços e boas maneiras japonesas únicas. O site também publica informações sobre eventos relacionados à alimentação realizados em Tóquio.

Visão geral do site "GO TOKYO Gourmet"

Nome do site: GO TOKYO Gourmet

Data de lançamento: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

Idiomas disponíveis: japonês e inglês

Operação: Governo Metropolitano de Tóquio

URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Redes sociais: Informações sobre as atrações gastronômicas de Tóquio serão atualizadas em várias plataformas de mídia social.

YouTube: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet

