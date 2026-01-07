Le gouvernement métropolitain de Tokyo lance le site Interent « GO TOKYO Gourmet » pour présenter les diverses attractions culinaires de Tokyo

- Allons découvrir la scène gastronomique de Tokyo ; les visiteurs peuvent être séduits à chaque fois -

TOKYO, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le gouvernement métropolitain de Tokyo a lancé le site Internet « GO TOKYO Gourmet » pour présenter les diverses attractions culinaires de Tokyo au Japon et à l'étranger.

Site Internet « GO TOKYO Gourmet » : https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Le site Internet propose des articles et des vidéos sur la diversité de l'offre gastronomique de Tokyo et la richesse de sa culture culinaire. Le gouvernement métropolitain de Tokyo espère que le site renforcera l'intérêt des visiteurs pour la gastronomie de Tokyo et les encouragera à séjourner dans la capitale japonaise pour y découvrir la diversité de sa cuisine.

Photo1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png

La diversité est au cœur de l'attrait culinaire de Tokyo, des plats traditionnels transmis depuis la période Edo (*) (La période Edo a duré environ 260 ans à partir de 1603), tels que les « sushi » (riz vinaigré avec du poisson cru tranché sur le dessus) et les « tempura » (fruits de mer frits), à la cuisine du monde entier, des ingrédients locaux enracinés dans l'environnement naturel de Tokyo et des restaurants de haute qualité où des chefs renommés du Japon et de l'étranger mettent en valeur leurs talents.

Le site ne se contente pas de fournir des informations gastronomiques, il met également en lumière la richesse de la gastronomie de Tokyo, notamment son histoire et ses traditions remontant à la période Edo, son évolution et son développement jusqu'à aujourd'hui, les idées et l'ingéniosité des professionnels de l'alimentation de la capitale, les repas quotidiens des habitants de Tokyo et l'avenir de l'alimentation à Tokyo, notamment en termes de durabilité et de diversité.

Le site propose également des informations sur la manière de manger japonais, les services et les manières spécifiques au Japon, les événements liés à la nourriture à Tokyo et les sites permettant de réserver des restaurants dans la capitale (y compris les sites de réservation qui proposent des options végétaliennes et halal).

(*) Edo, l'ancien nom de Tokyo, est devenue au début des années 1700 une agglomération majeure dont la population est estimée à un million d'habitants, au cours de laquelle sa cuisine et sa culture se sont également développées.

À propos du contenu du site

- Des « individus » qui font la promotion des charmes de l'alimentation de Tokyo

Des chefs nommés ambassadeurs du tourisme de Tokyo, des chefs en activité à Tokyo, des spécialistes de l'alimentation et d'autres personnalités de premier plan dans divers domaines liés à l'alimentation offrent leurs perspectives pour explorer et révéler la richesse de la culture alimentaire de Tokyo.

Photo2 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png

- La culture alimentaire de Tokyo enracinée dans « Edo »

Cette section aborde les plats emblématiques d'Edo, notamment les sushis, l'anguille, les tempuras et les « soba » (nouilles de sarrasin servies dans un bouillon) ; l'évolution de la culture de la restauration qui s'est épanouie à Edo ; les ingrédients d'origine locale, notamment les « légumes traditionnels d'Edo-Tokyo » ; le lien entre la nourriture et la culture unique de Tokyo, comme le « kabuki » (théâtre traditionnel) et le « yakatabune » (péniche) ; et les pratiques et philosophies en matière de durabilité qui continuent depuis l'époque d'Edo.

Photo3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png

- Expériences alimentaires populaires parmi les « visiteurs »

Cette section présente les expériences alimentaires préférées des visiteurs en se concentrant sur les repas quotidiens de Tokyo, tels que les nouilles « ramen » (qui ont acquis une notoriété mondiale), les boulettes de riz, la nourriture gastronomique des magasins de proximité et la culture particulière des distributeurs automatiques de la ville. La section présente également un large éventail de choix disponibles à Tokyo, y compris des options végétaliennes, halal et sans gluten.

Photo4 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png

Rendre les expériences culinaires plus délicieuses et plus confortables

Afin de rendre les expériences culinaires plus délicieuses, plus confortables et plus satisfaisantes, le site Internet propose des informations sur la manière d'apprécier la nourriture japonaise, ainsi que sur les services et les manières propres au Japon. Le site affiche également des informations sur les événements liés à l'alimentation organisés à Tokyo.

Photo5 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png

Aperçu du site Internet « GO TOKYO Gourmet »

Nom du site Internet : GO TOKYO Gourmet

Date de lancement : Jeudi 18 décembre 2025

Langues disponibles : japonais et anglais

Fonctionnement : Gouvernement métropolitain de Tokyo

URL : https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Réseaux sociaux : des informations sur les attractions gastronomiques de Tokyo seront mises à jour sur diverses plateformes de réseaux sociaux.

YouTube : GO TOKYO Gourmet Official

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram : GO TOKYO Gourmet Official

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook : GO TOKYO Gourmet Official

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet