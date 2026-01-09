El Gobierno Metropolitano de Tokio lanza el sitio web "GO TOKYO Gourmet" para dar a conocer la variada oferta gastronómica de Tokio

- Disfrutemos de la escena gastronómica de Tokio; los visitantes pueden descubrir nuevas delicias cada vez que vuelven -

TOKIO, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno Metropolitano de Tokio lanzó el sitio web "GO TOKYO Gourmet" para dar a conocer la diversidad gastronómica de Tokio tanto en Japón como en el extranjero.

Sitio web "GO TOKYO Gourmet": https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

El sitio web cuenta con artículos y videos sobre la variada oferta gastronómica de Tokio y la riqueza de su cultura culinaria. El Gobierno Metropolitano de Tokio espera que el sitio eleve el interés de los visitantes por la gastronomía de Tokio y los anime a visitar la capital japonesa y experimentar la diversidad de su cocina de primera mano.

El atractivo culinario de Tokio se encuentra en su diversidad, que abarca desde platos tradicionales legados desde el periodo Edo (*) (El periodo Edo duró alrededor de 260 años desde 1603.), como el "sushi" (arroz con vinagre y láminas de pescado crudo) y el "tempura" (mariscos fritos), hasta platos de todo el mundo, ingredientes locales arraigados en el entorno natural de Tokio y restaurantes de alta calidad donde chefs de renombre de Japón y del extranjero hacen gala de sus habilidades.

El sitio no solo ofrece información gourmet sino que también destaca la profundidad de la cultura culinaria de Tokio, incluyendo su historia y tradiciones que datan del periodo Edo, su evolución y desarrollo hasta la actualidad, las ideas y el ingenio de los profesionales culinarios de la ciudad capital, las comidas cotidianas de los residentes de Tokio y el futuro de la gastronomía de Tokio, incluyendo su sostenibilidad y diversidad.

El sitio web también ofrece información sobre cómo comer comida japonesa, servicios y modales únicos de Japón, eventos relacionados con la gastronomía en Tokio y sitios web para hacer reservaciones en restaurantes de la capital (incluidos sitios web de reservaciones que ofrecen opciones veganas y halal).

(*) Edo, el antiguo nombre de Tokio, creció hasta convertirse en una enorme ciudad con una población estimada de un millón de habitantes a principios de 1700, durante cuya época también se desarrollaron su gastronomía y su cultura.

Acerca del contenido del sitio

- Personas que promueven los encantos de la gastronomía de Tokio

Chefs nombrados embajadores turísticos de Tokio, chefs activos en Tokio, especialistas en gastronomía y otras figuras destacadas de diversos ámbitos relacionados con la gastronomía ofrecen sus perspectivas para explorar y revelar la profundidad de la cultura gastronómica de Tokio.

- La cultura gastronómica de Tokio arraigada en el periodo "Edo"

Esta sección profundiza en los platillos emblemáticos Edo, incluyendo el sushi, la anguila, el tempura y el "soba" (fideos de trigo servidos en caldo); la evolución de la cultura gastronómica que floreció en la época Edo; los ingredientes locales, incluidas las "verduras tradicionales de Edo-Tokio"; el vínculo entre la gastronomía y la cultura única de Tokio, como el "kabuki" (teatro tradicional) y las cenas en "yakatabune" (barcazas); y las prácticas y filosofías sostenibles que se han mantenido desde el periodo Edo.

- Experiencias culinarias populares entre los "viajeros"

La sección destaca experiencias populares entre los viajeros al centrarse en las comidas cotidianas de Tokio, como los fideos "ramen" (que han adquirido popularidad a nivel mundial), bolas de arroz, comida gourmet de tiendas de conveniencia y la cultura distintiva de las máquinas expendedoras de la ciudad. La sección también introduce un amplio rango de opciones disponibles en Tokio, incluyendo opciones veganas, halal y sin gluten.

Crear experiencias culinarias más deliciosas y agradables

Con el fin de hacer que las experiencias gastronómicas sean más deliciosas, agradables y satisfactorias, el sitio web ofrece información sobre cómo disfrutar de la comida japonesa, así como servicios y modales particulares de Japón. El sitio también publica información sobre eventos culinarios realizados en Tokio.

Información general del sitio web "GO TOKYO Gourmet"

Nombre del sitio web: GO TOKYO Gourmet

Fecha de lanzamiento: Jueves, 18 de diciembre de 2025

Idiomas disponibles: Japonés e inglés

Operado por: Gobierno Metropolitano de Tokio

URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

