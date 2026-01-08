Władze Tokio uruchamiają stronę internetową „GO TOKYO Gourmet" aby zaprezentować różnorodność atrakcji kulinarnych tej metropolii

- Korzystajmy ze sceny kulinarnej Tokio; odwiedzający za każdym razem mają okazję znaleźć coś, co ich oczaruje -

TOKIO, 9 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Urząd Obszaru Metropolitarnego Tokio uruchomił stronę „GO TOKYO Gourmet" aby zaprezentować różnorodność atrakcji kulinarnych Tokio w Japonii i poza granicami kraju.

Strona internetowa "GO TOKYO Gourmet": https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Na stronie zamieszczono artykuły i materiały filmowe na temat zróżnicowanej oferty kulinarnej Tokio i głębi kultury gastronomicznej tego miasta. Przedstawiciele Urzędu Obszaru Metropolitarnego Tokio wyrazili nadzieję, że strona ta pogłębi zainteresowanie gości kuchnią Tokio i zachęci ich do odwiedzenia stolicy Japonii i doświadczenia z pierwszej ręki jej różnorodności.

Zdjęcie 1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png

Źródłem atrakcyjności kulinarnej Tokio jest jej różnorodność, ponieważ obejmuje dania pochodzące z okresu Edo (*) (okres Edo trwał przez około 260 lat od 1603 r.), takie jak „sushi" (ryż z zaprawą na bazie octu i położone na nim kawałki surowej ryby) i „tempura" (owoce morza smażone na głębokim tłuszczu), po kuchnie z każdego zakątka świata, lokalnie pozyskiwane naturalne składniki pochodzące z Tokio, oraz wysokiej klasy restauracje, gdzie słynni szefowie kuchni prezentują swoje umiejętności.

Strona ta nie tylko dostarcza informacji dla koneserów, lecz również podkreśla głębię kultury gastronomicznej Tokio, w tym jej historię i tradycje sięgające okresu Edo, jej ewolucję i rozwój do obecnych czasów, przemyślenia i geniusz specjalistów tokijskiej branży gastronomicznej, codzienne posiłki mieszkańców miasta oraz przyszłość branży kulinarnej Tokio, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i różnorodności.

Na stronie tej zamieszczane są również informacje na temat tego, jak spożywać japońskie dania, charakterystycznych dla Japonii usług i manier, imprez kulinarnych w Tokio i stron rezerwacyjnych restauracji znajdujących się w stolicy (w tym stron rezerwacyjnych uwzględniających ofertę dań wegańskich i halal).

(*) Edo (dawna nazwa Tokio) rozrosło się do rozmiarów dużego miasta liczącego około milion mieszkańców na początki XVIII w. Na ten okres przypada również rozwój kuchni i kultury tego miasta.

Treści zamieszczone na stronie:

- "Ludzie" promujący uroki tokijskiego jedzenia

Szefowie kuchni z tytułem Tokijskiego Ambasadora Turystyki, szefowie kuchni aktywni zawodowo w Tokio i inne czołowe postacie reprezentujące obszary związane z gastronomią oferują swój punkt widzenia na możliwość odkrywania głębi kultury kulinarnej Tokio.

Zdjęcie 2:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png

- Kultura gastronomiczna Tokio zakorzeniona w „Edo"

Ta część zawiera kultowe dania Edo, w tym sushi, węgorza, tempurę i „soba" (makaron z mąki gryczanej podawany w bulionie); ewolucję kultury posiłków spożywanych poza domem, która rozkwitła w okresie Edo; składniki pozyskiwane ze źródeł lokalnych, w tym „tradycyjne warzywa Edo-Tokio", powiązania pomiędzy jedzeniem a niepowtarzalną kulturą Tokio, takie jak „kabuki" (tradycyjny teatr japoński) i „yakatabune" (kolacja na łodzi); oraz praktyki i filozofię zrównoważonego rozwoju, które są nieustannie kontynuowane od okresu Edo.

Zdjęcie 3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png

- Doświadczenia kulinarne popularne wśród „podróżników"

W tej części położono nacisk na popularne doświadczenia kulinarne podróżników poprzez skoncentrowanie się na codziennych posiłkach spożywanych w Tokio, takich jak „ramen" (który cieszy się popularnością na całym świecie), kulki ryżowe, wykwintne dania ze sklepów spożywczych i charakterystycznej dla Tokio kulturze, jaka wytworzyła się wokół automatów z jedzeniem. W tej części zaprezentowano też szeroki wybór dostępnych w Tokio opcji, w tym dania wegańskie, halal i bezglutenowe.

Zdjęcie 4:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png

Doświadczenia kulinarne stają się jeszcze pyszniejsze i wygodne

W celu poprawy doznań smakowych, komfortu i zadowolenia płynącego z doświadczeń kulinarnych, strona dostarcza informacji na temat sposobów na delektowanie się daniami kuchni japońskiej, jak również na temat unikatowych japońskich usług i manier. Na stronie publikowane są też informacje na temat imprez kulinarnych organizowanych w Tokio.

Zdjęcie 5:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png

Informacje na temat strony internetowej "GO TOKYO Gourmet"

Nazwa strony internetowej: GO TOKYO Gourmet

Data uruchomienia: Czwartek, 18 grudnia 2025 r.

Dostępne języki: Japoński i angielski

Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie strony: Urząd Obszaru Metropolitarnego Tokio

URL: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Media społecznościowe: Informacje na temat atrakcji kulinarnych Tokio będą aktualizowane na różnych platformach społecznościowych.

YouTube: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook: GO TOKYO Gourmet Official

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet