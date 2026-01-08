Metropolitná samospráva Tokia spúšťa webovú stránku „GO TOKYO Gourmet", ktorá predstavuje rozmanité gastronomické atrakcie Tokia
Jan 08, 2026, 21:25 ET
- Vychutnajme si tokijskú gastronomickú scénu. Návštevníci tu zakaždým objavia nové čaro -
TOKIO, 9. januára 2026 /PRNewswire/ -- Tokijská metropolitná samospráva spustila webovú stránku pre gurmánov „GO TOKYO Gourmet", aby predstavila rozmanité gastronomické atrakcie Tokia v Japonsku a zahraničí.
Webová stránka „GO TOKYO Gourmet": https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html
Webová stránka obsahuje články a videá o rozmanitej ponuke jedál v Tokiu a hĺbke jeho kultúry stravovania. Metropolitná samospráva Tokia dúfa, že toto miesto prehĺbi záujem návštevníkov o tokijské jedlo a povzbudí ich k návšteve japonského hlavného mesta a k tomu, aby si na vlastnej koži vyskúšali jeho rozmanitú kuchyňu.
Fotografia 1:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png
Kulinárske čaro Tokia spočíva v jeho rozmanitosti, od tradičných jedál odovzdávaných z generácie na generáciu od obdobia Edo (*) (obdobie Edo trvalo približne 260 rokov od roku 1603), ako napríklad „sushi" (ryža s octom a plátkami surovej ryby navrchu) a „tempura" (vyprážané morské plody), až po kuchyne z celého sveta, lokálne suroviny zakorenené v tokijskom prírodnom prostredí a kvalitné reštaurácie, kde renomovaní šéfkuchári z Japonska a zahraničia predvádzajú svoje zručnosti.
Stránka poskytuje nielen gurmánske informácie, ale zdôrazňuje aj hĺbku tokijskej kultúry jedla vrátane jej histórie a tradícií siahajúcich až do obdobia Edo, jej vývoja a rozvoja až do súčasnosti, myšlienok a vynaliezavosti odborníkov v oblasti potravín z hlavného mesta, každodenných jedál obyvateľov Tokia a budúcnosti tokijského jedla vrátane udržateľnosti a rozmanitosti.
Stránka tiež zverejňuje informácie o tom, ako jesť japonské jedlo, jedinečné japonské služby a spôsoby správania, podujatia súvisiace s jedlom v Tokiu a stránky na rezervácie reštaurácií v hlavnom meste (vrátane rezervačných stránok, ktoré ponúkajú vegánske a halal možnosti).
(*) Edo, bývalý názov Tokia, sa začiatkom 18. storočia rozrástlo na obrovské mesto s odhadovanou populáciou jeden milión obyvateľov a počas tohto obdobia sa rozvíjala aj jeho kuchyňa a kultúra.
O obsahu stránky
– „Ľudia", ktorí propagujú čaro tokijského jedla
Šéfkuchári vymenovaní za ambasádorov cestovného ruchu v Tokiu, šéfkuchári pôsobiaci v Tokiu, odborníci na jedlo a ďalšie popredné osobnosti v rôznych oblastiach súvisiacich s jedlom ponúkajú svoje pohľady na objavovanie a odhaľovanie hĺbky tokijskej kultúry jedla.
Fotografia 2:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png
- Tokijská kultúra jedla zakorenená v období „Edo"
Táto sekcia sa venuje ikonickým jedlám z obdobia Edo vrátane sushi, úhora, tempury a „soby" (pohánkových rezancov podávaných vo vývare), vývoju kultúry stravovania v reštauráciách, ktorá v období Edo prekvitala, lokálnym surovinám vrátane „tradičnej edo-tokijskej zeleniny", prepojeniu medzi jedlom a jedinečnou kultúrou Tokia, ako je „kabuki" (tradičná dráma) a „yakatabune" (stolovanie na hausbóte) a udržateľným praktikám a filozofiám, ktoré pretrvávajú od obdobia Edo.
Fotografia 3:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png
- Zážitky s jedlom obľúbené medzi „cestovateľmi"
Táto sekcia sa zameriava na obľúbené zážitky s jedlom medzi cestovateľmi s ohľadom na každodenné jedlá v Tokiu, ako sú rezance „ramen" (ktoré získali celosvetovú popularitu), ryžové guľôčky, gurmánske jedlá z obchodov s potravinami a charakteristickú kultúru predajných automatov v meste. Táto sekcia tiež predstavuje širokú škálu možností dostupných v Tokiu vrátane vegánskych, halal a bezlepkových možností.
Fotografia 4:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png
Aby boli kulinárske zážitky chutnejšie, pohodlnejšie a uspokojivejšie, webová stránka poskytuje informácie o tom, ako si vychutnať japonské jedlo, ako aj o jedinečných japonských službách a spôsoboch správania.
Stránka tiež zverejňuje informácie o podujatiach súvisiacich s jedlom, ktoré sa konajú v Tokiu.
Fotografia 5:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png
Prehľad webovej stránky „GO TOKYO Gourmet"
Názov webovej stránky: GO TOKYO Gourmet
Dátum spustenia: štvrtok, 18. decembra 2025
Dostupné jazyky: japončina a angličtina
Prevádzka: URL adresa
metropolitnej samosprávy Tokia: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html
