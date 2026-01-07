東京都政府推出「GO TOKYO Gourmet」網站，展示東京多元美食魅力

- 樂享東京美食，每次到訪皆有新發現 -

東京2026年1月6日 /美通社/ -- 東京都政府推出「GO TOKYO Gourmet」網站，面向日本國內外展示東京豐富多彩的美食魅力。

GO TOKYO Gourmet網站：https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

該網站以文章和視頻形式，重點介紹東京多元的美食及深厚的飲食文化底蘊。東京都政府希望該網站能加深遊客對東京美食的興趣，鼓勵他們前往日本首都，親身體驗東京的多元美食。

圖片1：

東京的美食魅力在於其多樣性：既有自江戶時代*（江戶時代始於1603年，持續約260年。）傳承至今的傳統料理，如「壽司」（醋飯配生魚片）和「天婦羅」（炸海鮮）；也有來自世界各地的美食，還有根植於東京自然環境的本地食材，以及匯聚日本乃至世界名廚技藝的高品質餐廳。

該網站不僅提供美食資訊，更著重展現東京飲食文化的深厚內涵，包括可追溯至江戶時代的曆史與傳承、至今的發展與演變、首都餐飲業者的匠心巧思、東京居民的日常飲食，以及東京美食的未來發展，涵蓋可持續性與多樣性等議題。

該網站還發布日本美食的享用方式、獨特的日本服務和禮儀、東京美食相關活動，以及首都餐廳預訂信息（包括提供素食和清真食品選擇的預訂網站）。

（*）江戶，東京的舊稱，18世紀初已發展成人口約百萬的大型城市，其美食和文化也在此期間蓬勃發展。

網站內容介紹

- 推介東京美食魅力的「人物」

受任為東京觀光大使的廚師、活躍於東京的廚師、美食專家及各美食領域的領軍人物，分享他們的見解，探索並揭示東京飲食文化的深厚底蘊。

圖片2：

- 植根於「江戶」的東京飲食文化

本部分深入探討標志性的江戶料理，包括壽司、鰻魚、天婦羅和「蕎麥麵」（放在熱湯中的蕎麥面條）；江戶時期繁榮的外食文化的發展演變；本地食材，包括「江戶東京野菜」；美食與東京獨特文化（如「歌舞伎」（傳統戲劇）和「yakatabune」（屋形船）用餐）的聯系；以及自江戶時代延續至今的可持續實踐和理念。

圖片3：

- 深受「旅行者」歡迎的美食體驗

本部分聚焦於東京的日常飲食，如「拉麵」（已風靡全球）、飯團、便利店美食，以及城市獨特的自動售貨機文化，重點介紹深受旅行者歡迎的美食體驗。本部分還介紹了東京提供的廣泛飲食選擇，包括素食、清真和無麩質食品。

圖片4：

讓美食體驗更美味、更舒適

為了讓用餐體驗更美味、舒適且令人滿意，該網站提供日本美食的享用方法，以及獨特的日式服務與禮儀介紹。網站還會發布在東京舉辦的美食相關活動信息。

圖片5：

「GO TOKYO Gourmet」網站概覽

網站名稱：GO TOKYO Gourmet

上線日期：2025年12月18日（星期四）

可用語言：日語、英語

運營方：東京都政府

網址：https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

社交媒體：關於東京美食魅力的資訊將在各社交媒體平臺更新。

YouTube：GO TOKYO Gourmet官方頻道

https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

Instagram：GO TOKYO Gourmet官方賬號

https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

Facebook：GO TOKYO Gourmet官方主頁

https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet

