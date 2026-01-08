Правительство Токио запустило веб-сайт для гурманов «GO TOKYO Gourmet», чтобы показать разнообразные гастрономические достопримечательности Токио

- Давайте наслаждаться едой Токио; посетителей каждый раз может очаровать что-то новое -

ТОКИО, 9 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Правительство Токио запустило веб-сайт для гурманов «GO TOKYO Gourmet», чтобы показать разнообразные гастрономические достопримечательности Токио в Японии и за рубежом.

Веб-сайт «GO TOKYO Gourmet»: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html 

На веб-сайте размещаются статьи и видеоролики о разнообразных гастрономических предложениях Токио и глубине кулинарной культуры города. Правительство Токио надеется, что этот веб-сайт усилит интерес посетителей к гастрономии Токио и побудит их посетить японскую столицу и лично познакомиться с ее разнообразной кухней.

Фото1:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png 

Привлекательность кулинарии Токио связана с ее разнообразием: от традиционных блюд, передающихся со времен периода Эдо (*) (период Эдо длился около 260 лет с 1603 года), таких как суши (рис с уксусной заправкой и нарезанной сырой рыбой сверху) и темпура (жареные во фритюре морепродукты), до различных блюд со всего мира, местных ингредиентов, полученных из природной среды Токио, и высококачественных ресторанов, где известные повара из Японии и из-за рубежа демонстрируют свои навыки.

На веб-сайте не только представлена информация для гурманов, но и освещается глубина культуры питания Токио, в том числе ее история и традиции, восходящие к периоду Эдо, ее эволюция и развитие до наших дней, мысли и изобретательность столичных кулинаров, повседневная пища жителей Токио и будущее токийской кухни, включая экологичность и разнообразие.

На сайте также публикуется информация о том, как потреблять японскую еду, об уникальных японских услугах и манерах, о связанных с едой мероприятиях в Токио и о веб-сайтах для бронирования мест в ресторанах столицы (включая веб-сайты бронирования, на которых предлагаются веганские и халяльные варианты).

(*) Эдо, старое название Токио, превратился в огромный город с населением, оцениваемым в один миллион человек, к началу 1700-х годов, и на протяжении всего этого времени его кухня и культура также развивались.

О контенте сайта
— Люди, привлекающие внимание к очарованию токийской кухни
Шеф-повара, назначенные токийскими туристическими амбассадорами, шеф-повара, работающие в Токио, кулинары и другие ведущие представители различных областей, связанных с едой, рассказывают о своих взглядах для изучения и раскрытия глубины культуры питания Токио.

Фото2:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png 

— Культура питания Токио уходит корнями в «Эдо».
В этом разделе рассматриваются культовые блюда Эдо, включая суши, угря, темпуру и собу (гречневая лапша, подаваемая в бульоне); эволюция культуры общественного питания, которая процветала в Эдо; местные ингредиенты, включая «традиционные овощи Эдо-Токио»; связь между едой и уникальной культурой Токио, например кабуки (традиционная драма) и якатабуне (дом-лодка), и устойчивые практики и философии, которые сохраняются с периода Эдо.

Фото3:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png 

— Еда, которую любят пробовать «путешественники»
В этом разделе рассказывается о популярной среди путешественников еде и особое внимание уделяется повседневной для Токио пище, такой как лапша «рамен» (которая приобрела мировую популярность), рисовые шарики, еда для гурманов из мини-маркетов и особая культура торговых автоматов города. В этом разделе также представлен широкий выбор предлагаемой в Токио еды, включая веганские, халяльные и безглютеновые блюда.

Фото4:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png 

Как получать гастрономические впечатления более вкусно и с комфортом
Чтобы гастрономические впечатления были более вкусными, комфортными и приятными, на веб-сайте представлена информация о том, как наслаждаться японской едой, а также уникальными японскими услугами и манерами. На сайте также размещается информация о проводимых в Токио мероприятиях, связанных с едой.

Фото5:
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png 

Общие сведения о веб-сайте «GO TOKYO Gourmet»
Название веб-сайта: GO TOKYO Gourmet
Дата запуска: четверг, 18 декабря 2025 г.
Предлагаемые языки: японский и английский
Управление: Правительство Токио
URL-адрес: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html 

Социальные сети: информация о гастрономических достопримечательностях Токио будет обновляться на различных платформах социальных сетей.
YouTube: GO TOKYO Gourmet Official
https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official
Instagram: GO TOKYO Gourmet Official
https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official
Facebook: GO TOKYO Gourmet Official
https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet

