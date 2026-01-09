حكومة مدينة طوكيو الكبرى تطلق موقع "GO TOKYO Gourmet" الإلكتروني للتعريف بالمطاعم السياحية المتنوعة في طوكيو

- استمتعوا بمشهد الطعام في طوكيو؛ حيث يمكن للزوار إيجاد أماكن ساحرة جديدة في كل مرة -

طوكيو، 9 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت حكومة مدينة طوكيو الكبرى موقع "GO TOKYO Gourmet" الإلكتروني للتعريف بالمطاعم السياحية المتنوعة في طوكيو من داخل اليابان وخارجها.

موقع "GO TOKYO Gourmet" الإلكتروني: https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

يُقدّم الموقع الإلكتروني مقالات ومقاطع فيديو تسلّط الضوء على خيارات الطعام المتنوعة في طوكيو وعُمق ثقافتها الغذائية. وتأمل حكومة مدينة طوكيو الكبرى أن يسهم الموقع الإلكتروني في تعميق اهتمام الزوار بمأكولات طوكيو، وتشجيعهم على زيارة العاصمة اليابانية وتجربة مطبخها المتنوّع عن قُرب.

الصورة 1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI6fl_t11cmtRo.png

يكمن سحرُ مطبخِ طوكيو في تنوّعه؛ إذ يمتد من الأطباق التقليدية المتوارثة منذ فترة إيدو(*) (استمرت فترة إيدو نحو 260 عامًا منذ عام 1603) - مثل: "السوشي" (أرز مُخلَّل فوقهُ شرائح من السمك النيء) و"التمبورا" (مأكولات بحرية مقلية) - إلى مطابخ من مختلف أنحاء العالم، مع مكوّنات محلية مُستمدة من البيئة الطبيعية لطوكيو، إلى جانب مطاعم عالية الجودة حيث يستعرض طهاةٌ مشهورون من اليابان وخارجها مهاراتهم.

لا يقتصر الموقع الإلكتروني على تقديم معلومات عن المأكولات، بل يسلّط الضوء على عُمق ثقافة الطعام في طوكيو، بما في ذلك تاريخها وتقاليدها الممتدة منذ فترة إيدو، وتطوّرها وتقدُّمها حتى يومنا هذا، وأفكارِ وحِرَفيةِ متخصصي الطعام بالعاصمة، ووجبات سكان طوكيو اليومية، ومستقبل الطعام في طوكيو، من حيث الاستدامة والتنوّع.

كما ينشر الموقع الإلكتروني معلومات حول كيفية تناول الطعام الياباني، والخدمات والعادات اليابانية الفريدة، والفعاليات المرتبطة بالطعام في طوكيو، ومواقع حجز المطاعم في العاصمة (بما في ذلك مواقع الحجز التي توفّر خيارات الطعام النباتي الخالص "Vegan" والحلال).

(*) إيدو هو الاسم السابق لطوكيو، وقد نمت لتصبح مدينة ضخمة يُقدَّر عدد سكانها بمليون نسمة في بدايات القرن الثامن عشر، وهي الفترة التي شهدت تطوّر مطبخها وثقافتها.

نبذة عن محتوى الموقع الإلكتروني

- "الأشخاص" الذين يروّجون لجاذبية طعام طوكيو

يقدّم الطهاة المُعيّنون كسفراء للسياحة في طوكيو، والطهاة النّشطون في المدينة، ومتخصصو الطعام، وغيرهم من الشخصيات البارزة في مختلِف مجالات الطعام وجهات نظرهم لاستكشاف ثقافة الطعام في طوكيو وعُمقها.

الصورة 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI2fl_yGkPQUmM.png

- ثقافة الطعام في طوكيو التي تعود إلى فترة "إيدو"

يتعمق هذا القسم في أطباق إيدو الشهيرة، بما في ذلك السوشي، وثعبان البحر، والتمبورا، و"السوبا" (نودلز الحِنطة السوداء التي تُقدّمُ في مرق)؛ وتطوّرت ثقافة تناول الطعام خارج المنزل التي ازدهرت في إيدو؛ والمكوّنات محلية المصدر، بما في ذلك "خضروات إيدو–طوكيو التقليدية"؛ والعلاقة بين الطعام وثقافة طوكيو الفريدة، مثل "الكابوكي" (المسرح التقليدي) وتناول الطعام على متن "ياكاتابوني" (قوارب على شكل منازل)؛ والممارسات والفلسفات المُستدامة التي استمرّت منذ فترة إيدو.

الصورة 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI3fl_k6LKGgyT.png

- تجارب الطعام المفضّلة لدى "المسافرين"

يسلّط هذا القسم الضوء على تجارب الطعام المفضّلة لدى المسافرين من خلال التركيز على الوجبات اليومية في طوكيو، مثل نودلز "الرامن" (التي اكتسبت شهرة عالمية)، وكرات الأرز، والمأكولات الفاخرة من متاجر البقالة الصغيرة، وثقافة آلات البيع المميّزة في المدينة. كما يُقدّم القسم التنوّع الواسع من الخيارات المتاحة في طوكيو، بما في ذلك الأطعمة النباتية الخالصة (Vegan) والحلال والخالية من الغلوتين.

الصورة 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png

جعل تجارب الطعام ألذَّ وأكثر راحة

لجعل تجارب تناول الطعام لذيذة ومريحة ومُرضية أكثر، يوفّر الموقع الإلكتروني معلومات حول كيفية الاستمتاع بالطعام الياباني، إلى جانب الخدمات والعادات اليابانية الفريدة. كما ينشر الموقع الإلكتروني معلومات عن الفعاليات المتعلقة بالطعام التي تُقام في طوكيو.

الصورة 5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI5fl_b86SQpO6.png

نظرة عامة على موقع "GO TOKYO Gourmet" الإلكتروني

اسم الموقع الإلكتروني: GO TOKYO Gourmet

تاريخ الإطلاق: الخميس، 18 ديسمبر 2025

اللغات المتاحة: اليابانية والإنجليزية

الجهة المشغِّلة: حكومة مدينة طوكيو الكبرى

الرابط (URL): https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

مواقع التواصل الاجتماعي: سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بالمطاعم السياحية في طوكيو عبر مختلف منصّات التواصل الاجتماعي.

يوتيوب: الرسمي لـ GO TOKYO Gourmet: https://www.youtube.com/@go-tokyo-gourmet_official

إنستغرام: الرسمي لـ GO TOKYO Gourmet: https://www.instagram.com/gotokyogourmet_official

فيسبوك: الرسمي لـ GO TOKYO Gourmet: https://www.facebook.com/GOTOKYOGourmet