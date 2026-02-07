HCLTech é incluida na lista das Empresas Mais Admiradas do Mundo de 2026 da Fortune

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) uma empresa líder global em tecnologia, foi incluida pela revista Fortune na lista das 2026 Empresas Mais Admiradas do Mundo, em reconhecimento ao seu desempenho consistente, inovação tecnológica e compromisso com a criação de valor a longo prazo para clientes, funcionários e partes interessadas.

"Este reconhecimento reflete a confiança que nosso pessoal conquista todos os dias junto aos clientes e parceiros", afirmou C. Vijayakumar, CEO e diretor administrativo da HCLTech. "Isso ressalta a força do nosso propósito: reunir o melhor da tecnologia e do nosso pessoal. À medida que o panorama tecnológico evolui, continuamos focados em oferecer resultados significativos impulsionados pela IA, criando um impacto positivo para nossos clientes, nossos funcionários, nossas comunidades e o planeta."

"A Fortune tem orgulho de homenagear as empresas que constam na lista das Empresas Mais Admiradas do Mundo deste ano; elas estabeleceram o padrão para inovação real, liderança resiliente e impacto global", afirmou Alyson Shontell, editora-chefe e diretora de conteúdo da Fortune. "À medida que tecnologias em rápida evolução, como a IA, transformam setores inteiros, essas organizações se destacam por sua capacidade de evoluir com propósito e visão de futuro, moldando consistentemente o caminho a seguir para os negócios globais e o futuro de como trabalhamos e lideramos."

A lista anual é baseada em uma pesquisa com mais de 3.000 executivos, membros do conselho e analistas, avaliando empresas em nove parâmetros-chave, incluindo qualidade da gestão, inovação, competitividade global, atração de talentos e responsabilidade social. A HCLTech foi reconhecida como uma das empresas Mais Admiradas em serviços de TI, refletindo as altas classificações que recebeu de clientes e parceiros do setor.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 funcionários em 60 países, que oferece recursos líderes do setor centrados em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões.

Para saber como podemos impulsionar seu progresso, visite hcltech.com.

