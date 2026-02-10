HCLTech figure sur la liste du magazine Fortune des entreprises les plus admirées au monde pour 2026

NEW YORK et NOIDA, Inde, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, est entrée dans la liste du magazine Fortune des entreprises les plus admirées au monde en 2026, en reconnaissance de ses performances constantes, de son innovation technologique et de son engagement à créer de la valeur à long terme pour les clients, les employés et les parties prenantes.

« Cette reconnaissance reflète la confiance que nos collaborateurs gagnent chaque jour auprès de nos clients et partenaires », a déclaré C. Vijayakumar, CEO et directeur général de HCLTech. « Elle souligne la force de notre objectif, qui est de réunir le meilleur de la technologie et de nos collaborateurs. Alors que le paysage technologique évolue, nous restons concentrés sur l'obtention de résultats significatifs, axés sur l'IA, tout en créant un impact positif pour nos clients, nos collaborateurs, nos communautés et la planète ».

« Fortune est fier de célébrer les entreprises figurant sur la liste des sociétés les plus admirées au monde de cette année ; elles ont placé la barre très haut en matière d'innovation réelle, de leadership résilient et d'impact mondial », a déclaré Alyson Shontell, rédactrice en chef et directrice du contenu de Fortune. « À l'heure où les technologies progressant rapidement, telles que l'IA, transforment des industries entières, ces organisations se distinguent par leur capacité à évoluer avec détermination et clairvoyance, façonnant constamment la voie à suivre pour les entreprises mondiales, et la façon dont nous travaillerons et dirigerons à l'avenir ».

La liste annuelle se fonde sur une enquête menée auprès de plus de 3 000 cadres, membres de conseils d'administration et analystes, qui évaluent les entreprises en fonction de neuf paramètres clés, dont la qualité de la gestion, l'innovation, la compétitivité mondiale, l'attraction des talents et la responsabilité sociale. HCLTech a été reconnue comme l'une des sociétés de services informatiques les plus admirées, ce qui reflète les appréciations élevées qu'elle a reçues de la part de ses clients et de ses partenaires de l'industrie.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons à apporter à nos clients des solutions dans les secteurs d'activité les plus importants : services financiers, industrie manufacturière, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, industrie des semi-conducteurs, télécommunications et médias, vente au détail et biens de grande consommation, mobilité et services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars.

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

