HCLTech 榮登《財富》雜誌 2026 年度「全球最受讚賞公司」榜單

美國紐約和印度諾伊達2026年2月8日 /美通社/ -- 引領在前的全球科技公司 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 獲《財富》(Fortune) 雜誌列入 2026 年「全球最受讚賞公司」(2026 World's Most Admired Companies) 榜單，此榮譽充分肯定其貫徹一致的卓越表現、科技引領的創新精神，以及矢志為客戶、員工及持份者締造長期價值的堅定承諾。

HCLTech 行政總裁兼董事總經理 C. Vijayakumar 表示：「此番榮譽，體現我們團隊每天從客戶及合作夥伴贏得的信任。 當中彰顯了我們使命的力量——把頂尖科技與卓越人才凝聚在一起。 在科技格局不斷演進之際，我們始終致力提供由人工智能推動的成果，並為客戶、員工、社區以至整個地球創造積極影響。」

《財富》雜誌總編輯兼內容總監 Alyson Shontell 指出：「《財富》很榮幸與本年度的『全球最受讚賞公司』共享光榮；這些企業已為真正創新、穩健領導力及全球影響力，樹立卓越典範。 在人工智能等迅速發展的技術改變各行各業之際，這些機構憑藉以使命為本的進化能力與前瞻視野脫穎而出，持續引領全球商業的發展方向，並塑造未來的工作及領導模式。」

此年度權威名單建基於對超過 3,000 名高層人員、董事會成員及分析師的調查，從九大關鍵參數評估公司，包括管理質素、創新能力、全球競爭力、人才吸引力及社會責任。 HCLTech 在資訊科技 (IT) 服務領域獲評為「最受讚賞」公司，體現出客戶及業界合作夥伴對其給予的高度評價。

關於 HCLTech

HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 226,300 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療護理、高科技、半導體、電訊及媒體、零售及消費品、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 於截至 2025 年 12 月為止的 12 個月，公司的綜合收入達 145 億美元。

如欲了解我們如何為你加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。

SOURCE HCLTech