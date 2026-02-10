HCLTech in die Liste der weltweit angesehensten Unternehmen 2026 von Fortune aufgenommen

NEW YORK und NOIDA, Indien, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde in die Liste der weltweit angesehensten Unternehmen 2026 des Fortune-Magazins aufgenommen. Damit werden die konstante Leistung, die technologiegetriebene Innovation und das Engagement für die langfristige Wertschöpfung für Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder gewürdigt.

„Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Mitarbeiter jeden Tag bei Kunden und Partnern gewinnen", sagte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech. „Es unterstreicht die Stärke unseres Ziels – das Beste aus Technologie und unseren Mitarbeitern zusammenzubringen. Angesichts der sich wandelnden Technologielandschaft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, sinnvolle, KI-gestützte Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig positive Auswirkungen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden und den Planeten zu erzielen."

„Fortune ist stolz darauf, die Unternehmen auf der diesjährigen Liste der weltweit angesehensten Unternehmen zu würdigen. Sie haben Maßstäbe für echte Innovation, belastbare Führung und globale Wirkung gesetzt", sagte Alyson Shontell, Fortunes Chefredakteurin und Chief Content Officer.„Während sich schnell voranschreitende Technologien wie KI ganze Branchen verändern, zeichnen sich diese Unternehmen durch ihre Fähigkeit aus, sich zielgerichtet und vorausschauend weiterzuentwickeln und damit konsequent den Weg für das globale Geschäft und die Zukunft unserer Arbeits- und Führungsmethoden zu gestalten."

Die jährliche Liste basiert auf einer Umfrage unter mehr als 3.000 Führungskräften, Vorstandsmitgliedern und Analysten, die Unternehmen anhand von neun Schlüsselparametern bewerten, darunter Managementqualität, Innovation, globale Wettbewerbsfähigkeit, Talentgewinnung und soziale Verantwortung. HCLTech wurde als „Äußerst angesehenes" Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen ausgezeichnet, was die hohen Bewertungen widerspiegelt, die es von Kunden und Industriepartnern erhalten hat.

