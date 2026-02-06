HCLTech incluida en la lista Fortune de las empresas más admiradas del mundo en 2026

NUEVA YORK y NOIDA, India, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa líder mundial en tecnología, ha sido incluida en la lista 2026 World's Most Admired Companies de la revista Fortune, en reconocimiento a su desempeño constante, su innovación basada en la tecnología y su compromiso con la creación de valor a largo plazo para clientes, empleados y partes interesadas.

"Este reconocimiento refleja la confianza que nuestro equipo se gana a diario de clientes y socios", afirmó C. Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech. "Resalta la solidez de nuestro propósito: unir lo mejor de la tecnología con nuestro equipo. A medida que el panorama tecnológico evoluciona, nos mantenemos enfocados en ofrecer resultados significativos impulsados por la IA, a la vez que generamos un impacto positivo para nuestros clientes, nuestro equipo, nuestras comunidades y el planeta".

"Fortune se enorgullece de reconocer a las empresas incluidas en la lista de las Empresas Más Admiradas del Mundo de este año; han marcado la pauta en innovación real, liderazgo resiliente e impacto global", afirmó Alyson Shontell, editora en jefe y directora de contenido de Fortune. "A medida que tecnologías en rápido avance, como la IA, transforman industrias enteras, estas organizaciones destacan por su capacidad de evolucionar con propósito y visión de futuro, forjando constantemente el camino a seguir para los negocios globales y el futuro de nuestra forma de trabajar y liderar".

La lista anual se basa en una encuesta a más de 3.000 ejecutivos, miembros de la junta directiva y analistas, que evalúa a las empresas según nueve parámetros clave, como la calidad de la gestión, la innovación, la competitividad global, la atracción de talento y la responsabilidad social. HCLTech fue reconocida como una de las empresas más admiradas en servicios de TI, lo que refleja las altas calificaciones que recibió de sus clientes y socios del sector.

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores, brindando soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares.

Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

