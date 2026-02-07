HCLTech, 포춘 2026년 세계에서 가장 존경받는 기업 선정

뉴욕 및 인도 노이다, 2026년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 기술 기업 HCLTech(NSE: HCLTECH, BSE: HCLTECH)가 포춘(Fortune) 매거진이 발표한 2026 세계에서 가장 존경받는 기업(World's Most Admired Companies) 목록에 선정됐다. 이번 선정은 HCLTech의 일관된 성과와 기술 주도 혁신, 그리고 고객, 임직원, 이해관계자를 위한 장기적 가치 창출에 대한 헌신을 높이 평가한 결과다.

HCLTech의 최고경영자(CEO)인 C. 비자야쿠마르(C. Vijayakumar) 대표이사는 "이번 선정은 고객과 파트너로부터 매일 신뢰를 쌓아가는 우리 임직원들의 노력을 반영한 결과"라며 "기술과 사람의 강점을 결합한다는 우리의 사명이 지닌 힘을 다시 한번 보여준다. 기술 환경이 진화하는 가운데, 우리는 고객과 임직원, 지역사회, 그리고 지구에 긍정적인 영향을 미치면서 AI 기반의 의미 있는 성과를 제공하는 데 계속 집중하고 있다"고 강조했다.

앨리슨 숀텔(Alyson Shontell) 포춘 편집장 겸 최고 콘텐츠 책임자(CCO)는 "포춘은 올해 세계에서 가장 존경받는 기업에 선정된 기업들을 축하하게 되어 기쁘다. 이 기업들은 진정한 혁신, 회복탄력성 있는 리더십, 그리고 글로벌 영향력의 기준을 제시했다"면서 "AI와 같이 빠르게 발전하는 기술이 산업 전반을 변화시키는 가운데, 이 기업들은 목적의식과 통찰력을 바탕으로 진화하며 글로벌 비즈니스의 앞길과 우리가 일하고 이끄는 방식의 미래를 지속적으로 형성하고 있다"고 덧붙였다.

이 연례 목록은 3000명 이상의 기업 임원, 이사회 구성원, 애널리스트를 대상으로 한 설문조사를 기반으로 하며, 경영 품질, 혁신성, 글로벌 경쟁력, 인재 유치, 사회적 책임 등 9개 핵심 지표를 종합 평가해 선정된다. HCLTech는 IT 서비스 부문에서 가장 존경받는 기업으로 인정받았으며, 이는 고객과 산업 파트너들로부터 받은 높은 평가를 반영한다.

HCLTech 소개

HCLTech는 전 세계 60개국에서 22만 6300명 이상의 임직원이 근무하는 글로벌 기술 기업으로, AI, 디지털, 엔지니어링, 클라우드, 소프트웨어를 중심으로 한 업계 선도 역량을 폭넓은 기술 서비스 및 제품 포트폴리오를 통해 제공하고 있다. 금융 서비스, 제조, 생명과학 및 헬스케어, 하이테크, 반도체, 통신 및 미디어, 소매 및 소비재(CPG), 모빌리티, 공공 서비스 등 모든 주요 산업 분야의 고객과 협력하며 산업별 솔루션을 제공하고 있다. 2025년 12월 말 기준 최근 12개월 연결 매출은 총 145억 달러에 달한다.

hcltech.com을 방문하면 HCLTech가 제공하는 혁신으로 어떻게 성장을 가속할 수 있는지 알아볼 수 있다.

