HCLTech figura en la lista Fortune de las Empresas más admiradas del mundo de 2026

NUEVA YORK y NOIDA, India, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) una empresa de tecnología líder a nivel mundial, ha sido incluida en la lista de la revista Fortune de las Empresas más admiradas del mundo de 2026, lo cual reconoce su desempeño constante, la innovación impulsada por la tecnología y su compromiso con la creación de valor a largo plazo para clientes, empleados y partes interesadas.

"Este reconocimiento refleja la confianza que nuestra gente se gana cada día de los clientes y socios", afirmó C. Vijayakumar, director ejecutivo y director general de HCLTech. "Esto destaca la fuerza de nuestro propósito que es unir lo mejor de la tecnología y de nuestra gente. A medida que el panorama tecnológico evoluciona, mantenemos nuestro enfoque en ofrecer resultados significativos impulsados por la IA, mientras generamos un impacto positivo para nuestros clientes, nuestra gente, nuestras comunidades y el planeta".

"Fortune se enorgullece de celebrar a las empresas de la lista de las Empresas más admiradas del mundo de este año; ellas han establecido el estándar para la innovación real, el liderazgo resiliente y el impacto mundial", señaló Alyson Shontell, editora en jefe y directora de Contenido de Fortune. "A medida que las tecnologías que avanzan rápidamente, como la IA, transforman industrias enteras, estas organizaciones destacan por su capacidad de evolucionar con propósito y previsión, al definir de manera constante el camino a seguir para los negocios mundiales y el futuro de cómo trabajamos y lideramos".

La lista anual se basa en una encuesta realizada a más de 3.000 ejecutivos, miembros de juntas directivas y analistas, la cual evalúa a las empresas mediante nueve parámetros clave, que incluyen calidad de la gestión, innovación, competitividad a nivel mundial, atracción de talento y responsabilidad social. HCLTech fue reconocida como una de las empresas Más admiradas en servicios de tecnología de la información, lo que refleja las altas calificaciones que recibió de los clientes y socios de la industria.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 226.300 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, tecnología de punta, semiconductores, telecomunicaciones y medios, venta minorista, bienes de consumo envasados (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares en total.

Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

