HEROAD desencadeia uma nova era de jogos: equipamentos de nível profissional combinados com valor imbatível

SHENZHEN, China, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A QCY tem o orgulho de anunciar o lançamento oficial da HEROAD, uma nova marca inovadora de e-sports dedicada a redefinir o cenário competitivo. Construído sobre a filosofia central de "Para Gamers. Para Vencedores," a HEROAD chega para preencher a lacuna de longa data entre hardware de desempenho de elite e preços acessíveis, garantindo que cada jogador tenha as ferramentas necessárias para traçar seu próprio caminho rumo à vitória.

A história da HEROAD: refine o herói, defina a jornada.

Heroad

A HEROAD nasceu de uma visão compartilhada entre gamers da nova geração e engenheiros veteranos que estavam cansados do "sacrifício" inerente ao mercado atual. Por muito tempo, os jogadores foram obrigados a escolher entre equipamentos topo de linha com preços exorbitantes ou alternativas acessíveis que não conseguiam manter o desempenho sob pressão.

"Criamos esta marca para acabar com essa limitação", afirma a equipe fundadora da HEROAD. "Nossa jornada começou com uma frustração simples em relação à lacuna nos equipamentos de jogos. A HEROAD é a nossa nova fronteira — uma missão para refinar o herói dentro de cada jogador e definir o caminho que ele trilhará rumo à grandeza."

A Marca da Vanguarda: um emblema de honra.

No coração da marca está a "Marca da Vanguarda". Mais do que apenas um logotipo, a Marca da Vanguarda é um símbolo da concentração afiada como uma lâmina, indispensável nos momentos decisivos dos e-sports. Seu design representa a precisão necessária para atacar primeiro e com exatidão, incorporando a coragem de superar os próprios limites.

A equipe da HEROAD acredita que o coração dos e-sports é a busca intransigente pelo extremo. Cada aresta afiada da nossa marca esculpe a fome pela vitória. É a lâmina que cada jogador carrega em sua jornada até o topo — um emblema de honra para aqueles que se recusam a aceitar qualquer coisa além da excelência.

Ferramentas de nível profissional para todo jogador.

O posicionamento da marca HEROAD é claro: forjar ferramentas de jogos de nível profissional para cada jogador em sua incansável jornada rumo ao heroísmo. A missão da marca é democratizar o jogo profissional, colocando ferramentas de alto desempenho nas mãos de cada jogador do planeta.

A linha inicial de destaque concentra-se em Headsets Gamer que oferecem áudio imersivo de alta fidelidade e comunicação cristalina, essenciais para garantir superioridade tática. Isto é apenas o começo de uma missão mais abrangente. As equipes de engenharia já estão desenvolvendo um ecossistema abrangente de periféricos, incluindo: teclados, mouses, caixas de som e muito mais. Os futuros lançamentos também incluirão mouse pads, equipamentos de streaming e tecnologias vestíveis, projetados com profundo respeito pela comunidade gamer.

Visão e valores: Capacitar Heróis.

A marca aspira ser mais do que uma fornecedora de hardware; o objetivo é ser a companheira definitiva em cada jornada heroica dos gamers. Ao seguir o valor de "Capacitar Heróis", cada produto é construído com profundo respeito pelo esforço, pela prática e pela vitória final.

Cada peça de equipamento é posicionada para oferecer excelente custo-benefício, garantindo que a experiência "profissional" não esteja mais limitada a um preço premium. Essa democratização da tecnologia permite que o talento brilhe independentemente do orçamento de cada jogador.

Prepare-se. Fique ligado.

A fronteira está aberta. À medida que a linha expansiva de produtos continua a ser lançada, o mundo gamer é convidado a testemunhar a evolução do desempenho. A excelência já não é mais um luxo; é um padrão.

Para mais informações, atualizações de produtos e próximos eventos de lançamento, acesse www.qcy.com ou siga os canais oficiais no Instagram ou Facebook.

Para Gamers. Para Vencedores. Essa é a nova era dos jogos.

Sobre a HEROAD

Como subsidiária da QCY, a HEROAD é uma marca inovadora de e-sports dedicada a fornecer equipamentos de nível profissional a um preço acessível. Sob o slogan "Para Gamers. Para Vencedores", a marca combina excelência em engenharia com uma profunda compreensão da cultura gamer para capacitar jogadores em todo o mundo. Dos seus headsets de alta fidelidade até os periféricos de precisão, cada produto é marcado pela "Marca da Vanguarda" — um símbolo do foco afiado como uma lâmina, necessário para atacar primeiro e com precisão. A HEROAD existe para refinar o herói e definir a jornada, servindo como a companhia definitiva em cada jornada do jogador rumo ao topo.

Contato de imprensa:

E-mail: [email protected]

Site oficial da QCY: https://www.qcy.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937683/Heroad.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg

FONTE QCY