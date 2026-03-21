HEROAD Hadirkan Era Baru "Gaming": Perangkat Profesional dengan Nilai Terbaik

HEROAD lahir dari visi bersama gamer generasi baru dan insinyur berpengalaman yang ingin mengakhiri kompromi yang selama ini terjadi di pasar. Pemain gim sering kali harus memilih antara perangkat mahal dengan performa tinggi atau produk alternatif yang lebih terjangkau namun kurang optimal.

"Kami membangun merek ini untuk mengakhiri kompromi tersebut," ujar tim pendiri HEROAD. "Perjalanan kami berawal dari kegelisahan terhadap kesenjangan perangkat gaming. HEROAD menjadi sebuah langkah baru—misi untuk mengasah potensi setiap pemain dan menentukan jalan mereka menuju kesuksesan."

Mark of Edge: Simbol kehormatan.

Unsur utama dari HEROAD terletak pada "Mark of Edge". Lebih dari sekadar logo, simbol ini melambangkan fokus yang dibutuhkan dalam e-sports berintensitas tinggi. Desainnya merepresentasikan presisi untuk bertindak cepat dan tepat, serta keberanian untuk melampaui batas diri.

Tim HEROAD menilai, inti e-sports merupakan pencapaian ekstrem tanpa kompromi. Setiap sudut tajam dari simbol ini mencerminkan semangat untuk meraih kemenangan. Simbol ini menjadi simbol kehormatan bagi pemain yang tidak pernah puas dengan hasil biasa.

Perangkat Profesional untuk Semua Pemain.

HEROAD memiliki brand positioning yang sangat jelas: menghadirkan perangkat gaming profesional untuk mendukung perjalanan setiap pemain menuju prestasi. Misinya, mendemokratisasi pengalaman gaming profesional dengan menghadirkan perangkat berkinerja tinggi bagi semua pemain.

Pada tahap awal, produk unggulan HEROAD berfokus pada Gaming Headphones yang menghadirkan audio bermutu tinggi dan komunikasi yang jernih—faktor penting untuk keunggulan strategi. Produk ini hanyalah awal, karena tim teknik HEROAD tengah mengembangkan ekosistem perangkat yang lebih luas, termasuk keyboard, mouse, speaker, dan lain-lain. Produk mendatang juga mencakup mouse pad, perangkat streaming, serta teknologi wearable yang dirancang khusus untuk komunitas gamer.

Visi dan Nilai: Memberdayakan Para Hero.

HEROAD tidak hanya ingin menjadi penyedia perangkat keras, namun juga mitra dalam perjalanan setiap gamer. Dengan slogan "Empowering Heroes", setiap produk HEROAD menghargai setiap proses latihan, kerja keras, dan kemenangan yang tercapai.

Setiap perangkat menawarkan nilai terbaik dengan harga terjangkau sehingga pengalaman profesional tidak lagi terbatas oleh harga produk yang mahal. Pendekatan tersebut mendukung setiap pemain untuk berkembang tanpa terhalang oleh keterbatasan anggaran.

Selalu Siap. Ikuti Perkembangan Terbaru.

Perjalanan baru telah dimulai. Dengan meluncurkan berbagai produk yang akan terus berkembang, dunia gaming dapat menyaksikan evolusi performa. Keunggulan kini bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah standar.

Untuk informasi lebih lanjut, pembaruan produk, dan acara peluncuran produk mendatang, kunjungi www.qcy.com

Tentang HEROAD

Sebagai anak usaha QCY , HEROAD adalah merek e-sports inovatif yang menghadirkan perangkat profesional dengan harga terjangkau.

