HEROAD otvára novú éru hrania: Profesionálne vybavenie s neprekonateľnou hodnotou
Mar 19, 2026, 22:12 ET
SHENZHEN, Čína, 20. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť QCY s hrdosťou oznamuje oficiálne uvedenie HEROAD, prevratnej novej značky e-športov, ktorá prináša novú definíciu súťaživého prostredia. Značka HEROAD, postavená na základnej filozofii „Pre hráčov. Pre víťazov" sa snaží preklenúť dlhotrvajúcu priepasť medzi elitným hardvérom a dostupnou cenou, aby mal každý hráč nástroje potrebné na vytvorenie vlastnej cesty k víťazstvu.
Príbeh HEROAD: Zdokonaľte hrdinu, určujte cestu.
HEROAD (HERO – hrdina, ROAD – cesta) sa zrodil zo spoločnej vízie hráčov novej generácie a skúsených inžinierov, ktorí boli unavení z „kompromisov" typických pre súčasný trh. Hráči boli dlho nútení vyberať si medzi predraženým propagovaným vybavením alebo cenovo dostupnými alternatívami, ktoré nepodávali dostatočný výkon pod tlakom.
„Vytvorili sme túto značku, aby sme tento kompromis ukončili," hovorí zakladajúci tím HEROAD. „Naša cesta sa začala jednoduchou frustráciou z nedostatku herného vybavenia. HEROAD je naša nová hranica – misia zdokonaľovať hrdinu v každom hráčovi a definovať cestu, ktorou sa vydá k skvelým výkonom."
Znamenie dokonalosti: Odznak cti.
V srdci značky stojí „Znamenie dokonalosti". Znamenie dokonalosti nie je len logo, je to symbol mimoriadne ostrého sústredenia, ktoré je potrebné v e-športoch s vysokými stávkami. Jeho dizajn predstavuje presnosť potrebnú na prvý a presný úder, ktorý stelesňuje odvahu prekonať vlastné limity.
Tím HEROAD verí, že srdcom e-športu je nekompromisná snaha o extrém. Každá ostrá hrana nášho odznaku v nás vyvoláva hlad po víťazstve. Práve túto čepeľ si každý hráč berie na svoju cestu k vrcholu – odznak cti pre tých, ktorí sa odmietajú uspokojiť s čímkoľvek iným ako dokonalosťou.
Profesionálne nástroje pre každého hráča.
Pozícia značky HEROAD je jasná: Vytvárame herné nástroje profesionálnej triedy vhodné na neúprosnú cestu každého hráča k hrdinstvu. Poslaním značky je demokratizovať profesionálnu hru tým, že každému hráčovi na Zemi poskytneme vysokovýkonné nástroje.
Prvá vlajková rada sa zameriava na herné slúchadlá, ktoré poskytujú pohlcujúci, vysoko verný zvuk a krištáľovo čistú komunikáciu, čo je pre taktickú prevahu nevyhnutné. Toto je len začiatok širšej misie. Tímy inžinierov už vyvíjajú komplexný ekosystém periférnych zariadení vrátane: klávesníc, myší, reproduktorov a ďalších. Ďalšie vydania budú zahŕňať aj podložky pod myš, streamovacie zariadenia a nositeľné technológie navrhnuté s hlbokým rešpektom k hernej komunite.
Vízia a hodnoty: Podpora hrdinov.
Značka sa snaží byť viac než len dodávateľom hardvéru; cieľom je byť dokonalým spoločníkom na hrdinskej ceste každého hráča. Dodržiavaním hodnoty „Podpory hrdinov" je každý produkt vytvorený s hlbokým rešpektom k tvrdej práci, tréningu a konečnému víťazstvu.
Každý kus výbavy je navrhnutý tak, aby ponúkal vynikajúci pomer ceny a kvality, čím sa zabezpečí, aby zážitok z „profesionálnej triedy" už neobmedzovala prémiová cena. Táto demokratizácia technológií umožňuje talentu zažiariť bez ohľadu na rozpočet hráča.
Buďte pripravení. Buďte naladení.
Hranice sú otvorené. S neustálym rozširovaním rozsiahleho produktového radu pozývame herný svet pozvaný, aby sa stal svedkom vývoja výkonu. Excelentnosť už nie je luxus, je to štandard.
Viac informácií, aktualizácie produktov a nadchádzajúce uvedenia na trh nájdete na stránke www.qcy.com alebo sledujte oficiálne kanály na Instagrame alebo Facebooku.
Pre hráčov. Pre víťazov. Prichádza nová éra hier.
O spoločnosti HEROAD
HEROAD, dcérska spoločnosť QCY, je prelomová značka e-športov, ktorá dodáva profesionálne vybavenie za dostupnú cenu. Pod sloganom „Pre hráčov. Pre víťazov" značka kombinuje inžiniersku excelentnosť s hlbokým pochopením hernej kultúry, aby podporila hráčov po celom svete. Od vlajkových produktov, vysoko kvalitných slúchadiel s mikrofónom, až po precízne periférne zariadenia, je každý produkt označený značkou „Mark of Edge" (znamenie dokonalosti) – symbolom ostrého sústredenia potrebného na to, aby ste udreli ako nielen prví ale aj presne. Cieľom HEROAD je zdokonaliť hrdinu a definovať cestu, pričom slúži ako dokonalý spoločník na ceste každého hráča k vrcholu.
Kontakt pre médiá:
E-mail: [email protected]
Oficiálna webová stránka QCY: https://www.qcy.com/
