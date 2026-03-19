SHENZHEN, Chine, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- QCY est fier d'annoncer le lancement officiel de HEROAD, une nouvelle marque d'e-sports révolutionnaire destinée à redéfinir le paysage compétitif. Fondé sur la philosophie de base « Pour les gamers. Pour les vainqueurs », HEROAD vient combler le fossé qui existe depuis longtemps entre le matériel d'élite et les prix accessibles, en veillant à ce que chaque joueur dispose des outils nécessaires pour se frayer son propre chemin vers la victoire.

L'histoire de HEROAD : sublimer le héros, définir la route.

Heroad

HEROAD est né d'une vision commune entre des joueurs de nouvelle génération et des ingénieurs chevronnés qui en avaient assez des « compromis » inhérents au marché actuel. Pendant trop longtemps, les joueurs ont été contraints de choisir entre des équipements phares hors de prix et des alternatives abordables qui ne fonctionnaient pas dans un environnement compétitif.

« Nous avons créé cette marque pour mettre fin à ce compromis », déclare l'équipe fondatrice de HEROAD. « Notre aventure a commencé par une simple frustration et l'envie de combler un vide dans le matériel de gaming. HEROAD est notre nouvel horizon, une mission visant à sublimer le héros qui sommeille en chaque joueur et à définir le chemin qu'il emprunte pour atteindre l'excellence. »

Mark of Edge : un badge d'honneur.

Au cœur de la marque se trouve la « Mark of Edge ». Plus qu'un simple logo, la Mark of Edge est un symbole de la concentration sans faille requise dans les sports électroniques de haut niveau. Son design représente la précision nécessaire pour frapper le premier et dans le mille, incarnant le courage de dépasser ses limites.

L'équipe HEROAD pense que l'essence de l'e-sport est la poursuite sans compromis de l'extrême. Chaque arête tranchante de notre marque symbolise la soif de victoire. C'est la lame que chaque joueur porte dans son voyage vers le sommet - un badge d'honneur pour ceux qui ne veulent rien de moins que l'excellence.

Des outils de qualité professionnelle pour tous les joueurs.

Le positionnement de la marque HEROAD est clair : du matériel de gaming de qualité professionnelle pour le chemin vers l'héroïsme de tous les joueurs. La mission de la marque est de démocratiser le jeu professionnel en mettant du matériel performant entre les mains de tous les joueurs de la planète.

La gamme phare initiale se concentre sur le casque de jeu qui offre un son immersif haute-fidélité et une communication cristalline, essentiels à la supériorité tactique. Ce n'est que le début d'une mission plus vaste. Les équipes d'ingénieurs développent déjà un écosystème complet de périphériques, notamment : claviers, souris, haut-parleurs et plus encore. Les prochaines sorties comprendront également des tapis de souris, des équipements de streaming et des technologies portables conçus dans le plus grand respect de la communauté des gamers.

Vision et valeurs : renforcer les capacités des héros.

La marque aspire à être plus qu'un fournisseur de matériel ; l'objectif est d'être le compagnon ultime du voyage héroïque de chaque joueur. En adhérant à la valeur « Empowering Heroes », chaque produit est construit avec un profond respect pour l'effort, la pratique et la victoire finale.

Chaque pièce de l'équipement est positionnée de manière à offrir à un excellent rapport qualité-prix, garantissant que l'expérience « de qualité professionnelle » n'est plus limitée par un prix élevé. Cette démocratisation de la technologie permet au talent de briller quel que soit son budget.

Restez prêts. Restez à l'écoute.

L'horizon est ouvert. Au fur et à mesure que la gamme de produits s'étoffe, le monde du gaming est invité à assister à l'évolution des performances. L'excellence n'est plus un luxe.

Pour plus d'informations, des mises à jour sur les produits et les événements de lancement à venir, rendez-vous sur www.qcy.com ou suivez les canaux officiels sur Instagram ou Facebook.

Pour les gamers. Pour les vainqueurs. Voici la nouvelle ère du jeu.

À propos de HEROAD

Filiale de QCY , HEROAD est une marque disruptive d'e-sports dont l'objectif est de fournir du matériel de qualité professionnelle à un prix accessible. Avec le slogan « Pour les gamers. Pour les vainqueurs », la marque associe l'excellence technique à une profonde compréhension de la culture du gaming pour donner aux joueurs du monde entier les moyens de réussir. Des casques haute-fidélité aux périphériques de précision, chaque produit est estampillé « Mark of Edge », symbole de l'extrême précision nécessaire pour frapper le premier et dans le mille. HEROAD a vocation à sublimer le héros et à définir sa route, servant de compagnon ultime à chaque joueur dans son voyage vers le sommet.

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