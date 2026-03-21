HEROAD přináší novou éru hraní: Profesionální vybavení za nepřekonatelnou cenu
News provided byQCY
Mar 21, 2026, 10:22 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 21. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost QCY s hrdostí oznamuje oficiální uvedení HEROAD, průlomové nové e-sportovní značky zaměřené na redefinování soutěžního prostředí. Značka HEROAD je založená na základní filozofii „Pro hráče. Pro vítěze". Přichází, aby překlenula dlouhodobou propast mezi špičkovým herním vybavením a dostupnými cenami a zajistila, že každý hráč bude mít nástroje potřebné k dosažení vítězství.
Příběh značky HEROAD: Vylepšete hrdinu, určete cestu.
Značka HEROAD vznikla ze společné vize hráčů nové generace a zkušených inženýrů, které už přestalo bavit dělat kompromisy, jež jsou dnes na trhu běžné. Příliš dlouho byli hráči nuceni volit mezi předraženým špičkovým vybavením a dostupnými alternativami, které při zátěži selhávaly.
„Tuto značku jsme vytvořili, abychom přestali dělat kompromisy," říká zakládající tým značky HEROAD. „Naše cesta začala jednoduchou frustrací z rozdílu mezi herním vybavením. HEROAD je naše nová hranice, snaha vylepšit hrdinu v každém hráči a vytyčit cestu, kterou se vydá k velikosti."
Mark of Edge: Odznak cti.
Jádrem značky je Mark of Edge. Mark of Edge je více než jen logo. Je to symbol soustředěné pozornosti, která je v e-sportu s vysokými sázkami potřeba. Design loga vyjadřuje preciznost nutnou k tomu, abyste udeřili jako první a zasáhli cíl, a ztělesňuje odvahu překonávat vlastní hranice.
Tým značky HEROAD věří, že srdcem e-sportu je nekompromisní honba za extrémem. Každá ostrá hrana symbolu značky probouzí hlad po vítězství. Je to meč, který každý hráč nese na své cestě na vrchol, čestný odznak pro ty, kteří se nehodlají spokojit s ničím menším než dokonalostí.
Profesionální nástroje pro každého hráče.
Pozice značky HEROAD je jasná: Vytvářet herní nástroje profesionální úrovně pro neúnavnou cestu každého hráče za hrdinstvím. Mise značky je demokratizovat profesionální hraní tím, že poskytne výkonné nástroje každému hráči na Zemi.
Počáteční vlajková řada se zaměřuje na herní sluchátka, která poskytují pohlcující, vysoce kvalitní zvuk a dokonalou komunikaci, která je nezbytná pro taktickou převahu. To je teprve začátek širší mise. Inženýrské týmy již vyvíjejí komplexní ekosystém periferních zařízení včetně klávesnic, myší, reproduktorů a dalších. Budoucí produkty budou zahrnovat také podložky pod myš, streamovací vybavení a nositelnou technologii navrženou s hlubokým respektem ke komunitě hráčů.
Vize a hodnoty: Podpora hrdinů.
Značka si klade za cíl být víc než poskytovatelem hardwaru; jejím cílem je stát se dokonalým společníkem na hrdinské cestě každého hráče. Díky hodnotě „Podpora hrdinů" je každý produkt vytvořen s hlubokým respektem k úsilí, praxi a konečnému vítězství.
Každý kus vybavení je navržen tak, aby nabízel vynikající poměr ceny a kvality, čímž zajišťuje, že zkušenost na profesionální úrovni už není omezena vysokou cenou. Tato demokratizace technologie umožňuje talentu zazářit bez ohledu na rozpočet hráče.
Buď připraven. Sleduj novinky.
Hranice je otevřená. Jak se rozsáhlá produktová řada postupně rozšiřuje, značka zve herní svět k tomu, aby byl svědkem vývoje výkonu. Dokonalost už není luxus; je to standard.
Pro více informací, novinky o produktech a o nadcházejících akcích u příležitosti uvedení nových produktů navštivte stránku www.qcy.com nebo sledujte oficiální kanály společnosti na Instagramu či Facebooku.
Pro hráče. Pro vítěze. Přichází nová éra hraní.
O značce HEROAD
HEROAD, dceřiná společnost firmy QCY, je značkou e-sportů, která se snaží bořit zažité konvence. Zaměřuje se na poskytování profesionálního vybavení za dostupnou cenu. Pod sloganem „Pro hráče. Pro vítěze" značka kombinuje inženýrskou dokonalost s hlubokým pochopením herní kultury, aby podpořila hráče po celém světě. Každý produkt od špičkových náhlavních souprav až po přesná periferní zařízení je označen značkou „Mark of Edge", symbolem intenzivního soustředění, které je nutné k tomu, aby hráč udeřil jako první a zasáhl cíl. HEROAD existuje, aby vylepšil vlastnosti hrdinů, definoval cestu a sloužil jako dokonalý společník na cestě každého hráče na vrchol.
Kontakt pro média:
E-mail: [email protected]
Oficiální webová stránka QCY: https://www.qcy.com/
