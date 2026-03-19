HEROAD läutet eine neue Ära des Gamings ein: Professionelle Ausrüstung zu unschlagbaren Preisen

SHENZHEN, China, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- QCY gibt stolz die offizielle Einführung von HEROAD bekannt, einer bahnbrechenden neuen E-Sport-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Wettbewerbslandschaft neu zu definieren. Basierend auf der Kernphilosophie „Für Gamer. „Für Gewinner" – schließt HEROAD die seit langem bestehende Lücke zwischen Hochleistungshardware und erschwinglichen Preisen und sorgt dafür, dass jeder Spieler über die notwendigen Mittel verfügt, um seinen eigenen Weg zum Sieg zu beschreiten.

Die Geschichte von HEROAD: Den Helden verfeinern, den Weg definieren.

Heroad

HEROAD entstand aus einer gemeinsamen Vision von Gamern der nächsten Generation und erfahrenen Ingenieuren, die die auf dem aktuellen Markt vorherrschenden „Kompromisse" satt hatten. Zu lange mussten Spieler zwischen überteuerter Spitzenausrüstung und erschwinglichen Alternativen wählen, die unter Druck versagten.

„Wir haben diese Marke ins Leben gerufen, um diesen Kompromiss zu beenden", sagt das Gründerteam von HEROAD. „Unsere Reise begann mit einer einfachen Frustration über die Lücke im Gaming-Zubehör. HEROAD ist unsere neue Grenze – eine Mission, den Helden in jedem Spieler zu verfeinern und den Weg zu definieren, den er zur Größe einschlägt."

Das Zeichen Mark of Edge: Ein Ehrenabzeichen.

Im Herzen der Marke steht das „Mark of Edge". Mehr als nur ein Logo ist das Mark of Edge ein Symbol für den messerscharfen Fokus, der im hochkarätigen E-Sport erforderlich ist. Sein Design steht für die Präzision, die nötig ist, um zuerst und treffsicher zuzuschlagen, und verkörpert den Mut, die eigenen Grenzen zu überwinden.

Das HEROAD-Team glaubt, dass das Herzstück des E-Sports das kompromisslose Streben nach dem Extremen ist. Jede scharfe Kante unseres Zeichens steht für den Hunger nach dem Sieg. Es ist die Klinge, die jeder Spieler auf seinem Weg zum Gipfel bei sich trägt – ein Ehrenabzeichen für diejenigen, die sich nicht mit weniger als Spitzenleistung zufrieden geben.

Professionelle Ausrüstung für jeden Spieler.

Die Markenpositionierung von HEROAD ist klar: Professionelle Gaming-Ausrüstung für den unermüdlichen Weg jedes Spielers zum Heldentum. Die Mission der Marke ist es, professionelles Gaming zu demokratisieren, indem sie jedem Spieler auf der Welt leistungsstarke Tools an die Hand gibt.

Die erste Flaggschiff-Produktreihe konzentriert sich auf Gaming-Kopfhörer, die ein immersives, hochauflösendes Audioerlebnis und kristallklare Kommunikation bieten – unerlässlich für taktische Überlegenheit. Dies ist nur der Anfang einer umfassenderen Mission. Die Entwicklungsteams arbeiten bereits an einem umfassenden Ökosystem von Peripheriegeräten, darunter: Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher und mehr. Zukünftige Veröffentlichungen werden auch Mauspads, Streaming-Ausrüstung und Wearables umfassen, die mit tiefem Respekt für die Gaming-Community entwickelt wurden.

Vision und Werte: Helden stärken.

Die Marke strebt danach, mehr als nur ein Hardware-Anbieter zu sein; das Ziel ist es, der ultimative Begleiter auf der heldenhaften Reise jedes Gamers zu sein. Indem wir dem Wert „Helden stärken" treu bleiben, wird jedes Produkt mit tiefem Respekt für den Einsatz, das Training und den letztendlichen Sieg entwickelt.

Jedes Ausrüstungsteil ist darauf ausgelegt, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass das „Profi-Erlebnis" nicht länger durch einen hohen Preis eingeschränkt wird. Diese Demokratisierung der Technologie ermöglicht es Talenten, unabhängig vom Budget eines Spielers zu glänzen.

Bleiben Sie bereit. Bleiben Sie dran.

Die Grenzen sind offen. Während die umfangreiche Produktpalette weiter ausgebaut wird, ist die Gaming-Welt eingeladen, die Entwicklung der Leistung mitzuerleben. Exzellenz ist kein Luxus mehr, sondern der Standard.

Für weitere Informationen, Produktaktualisierungen und bevorstehende Markteinführungen besuchen Sie bitte www.qcy.com oder folgen Sie den offiziellen Kanälen auf Instagram oder Facebook.

Für Gamer. Für Gewinner. Dies ist die neue Ära des Gamings.

Informationen zu HEROAD

Als Tochtergesellschaft von QCY ist HEROAD eine disruptive E-Sport-Marke, die sich der Bereitstellung von professioneller Ausrüstung zu erschwinglichen Preisen verschrieben hat. Unter dem Slogan „Für Gamer. Für Gewinner" verbindet die Marke technische Exzellenz mit einem tiefen Verständnis der Gaming-Kultur, um Spieler weltweit zu stärken. Von den High-Fidelity-Flaggschiff-Headsets bis hin zu Präzisions-Peripheriegeräten ist jedes Produkt mit dem „Mark of Edge" gekennzeichnet – einem Symbol für den messerscharfen Fokus, der erforderlich ist, um zuerst und treffsicher zuzuschlagen. HEROAD existiert, um den Helden zu verfeinern und den Weg zu definieren, und dient als ultimativer Begleiter auf der Reise jedes Spielers zum Gipfel.

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Offizielle Website von QCY: https://www.qcy.com/

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