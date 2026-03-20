HEROAD開啟遊戲新時代：以卓越性價比提供專業級遊戲裝備

HEROAD源於新生代玩家與資深工程師的共同願景 —— 他們早已厭倦了當前市場上無處不在的「妥協」。長期以來，玩家不得不在定價高昂的旗艦產品與性能堪憂的平價外設之間艱難取捨。

HEROAD創始團隊表示：「我們創立這個品牌，就是為了終結這種妥協。品牌的初心，正是源於對遊戲裝備市場這一鴻溝的不滿。HEROAD是我們開闢的全新賽道 —— 我們的使命，是淬煉每位玩家心中的英雄本色，為他們鋪就通往巔峰的專屬道路。」

Mark of Edge：榮耀之徽

品牌核心是「Mark of Edge」。它不只是一個標識，更像征著高規格電競賽事中所需的極致專注。其設計代表著先發制人、精準制勝的專業水準，彰顯突破自我的勇氣。

HEROAD團隊堅信，電競的靈魂在於對極致的不懈追求。品牌標誌的每一道銳利稜角，都鐫刻著對勝利的渴望。它是每位玩家攀登巔峰之路上的利刃，更是所有拒絕平庸、追求卓越者的榮耀勳章。

全民可享的專業級裝備

HEROAD的品牌定位清晰明確：鍛造專業級遊戲裝備，助力每位玩家踏上通往巔峰的英雄之路。品牌致力於讓專業電競體驗走向大眾化，讓高性能裝備惠及全球每一位玩家。

品牌首發旗艦系列聚焦電競耳機，帶來沉浸式高保真音質與清晰無擾的語音溝通，為戰術競技提供核心支撐。而這僅僅是一個開始。研發團隊已著手打造完整外設生態，產品涵蓋：鍵盤、鼠標、音箱等。未來還將推出鼠標墊、直播設備及可穿戴科技產品，所有設計均深度貼合遊戲玩家的真實需求。

品牌願景與價值觀：賦能英雄

HEROAD的願景遠不止於成為一家硬件供應商；更立志成為每一位玩家英雄之路上的終極夥伴。品牌秉持「賦能英雄」的理念，以敬畏之心打磨每一款產品，致敬每一份堅持、每一次磨礪，共赴最終的勝利。

每一件裝備都堅守高性價比原則，確保「專業級」體驗不再被高昂價格所束縛。這種技術大眾化的理念，讓無論預算多少的天才玩家，都能綻放自身實力。

敬請期待，持續關注

全新賽道已開啟。隨著豐富產品線的陸續面世，全球遊戲玩家將共同見證電競性能的迭代進化。卓越，不再是奢侈品，而是行業新標準。

如需瞭解更多品牌信息、產品動態及新品發佈會詳情，可訪問官網www.qcy.com，或關注品牌Instagram或Facebook官方賬號。

「For Gamers. For Winners」 —— 遊戲新時代，由此啟幕。

關於HEROAD

作為QCY旗下子公司，HEROAD是一個創新型電競品牌，致力於以親民價格提供專業級遊戲裝備。品牌以「For Gamers. For Winners」為口號，將卓越工程技術與對遊戲文化的深刻理解相融合，賦能全球玩家。從旗艦級高保真耳機到精準操控外設，每一款產品都印有「Mark of Edge」 —— 這一標識象徵著先發制人、精準制勝所需的極致專注。HEROAD以「淬煉英雄本色，定義勝利之路」為使命，成為每一位電競玩家沖頂路上的終極夥伴。

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