Hisense demonstra proeza tecnológica e crescimento global na UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca global de eletrodomésticos e de produtos eletrônicos, está marcando presença pela terceira vez na UEFA European Championship™. Como a Fornecedora Oficial de Imagens para o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) da UEFA EURO 2024™, a Hisense está mostrando sua dedicação para o progresso tecnológico enquanto ressalta sua crescente relevância mundial.

A Hisense é a parceira oficial da UEFA EURO 2024™ A Hisense TV continua sendo a nº 2 no mundo e a TV de 100" nº1 no mundo

O slogan "Nunca se contente em ser o nº 2 mundialmente" foi exibido durante a partida na noite de 15 de junho, atraindo atenção generalizada e demonstrando o contínuo desenvolvimento da Hisense e compromisso com a inovação tecnológica e visão em como melhor servir os consumidores com seus produtos ao redor do mundo.

Tendo colaborado com todas as versões da UEFA European Championship™ desde 2016, a Hisense forjou uma conexão forte e duradoura com o maior evento de futebol da Europa. A Hisense foi anunciada como Fornecedora Oficial de Imagens para o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) da UEFA EURO 2024™ - marcando a primeira vez que a UEFA concedeu direitos exclusivos a um de seus patrocinadores. A empresa está fornecendo soluções de tela de última geração na Sala do VAR central do torneio em Leipzig, na Alemanha, auxiliando nas decisões do árbitro de campo. A Hisense está comprometida em impulsionar ainda mais o desenvolvimento tecnológico à medida que continua a elevar as experiências de visualização.

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense continua a inovar em produtos e serviços de alta qualidade ao desenvolver tecnologias pioneiras de eletrodomésticos na busca de melhorar a vida cotidiana. A Hisense ULED Mini LED U7N é a Televisão Oficial da UEFA EURO 2024™, apresentando o Game Mode Pro de 144Hz e o AI Sports Mode, os quais entregam uma excelente qualidade de imagem e desempenho, deixando o público imerso em toda a ação.

A Hisense está aumentando sua estratégia de globalização e otimizando sua marca global ao operar 34 parques industriais, 26 centros de P&D enquanto também alcança grandes resultados. De acordo com Omdia, principal instituto de pesquisa de mercado internacional, as vendas globais de TV da Hisense ocuparam, de 2022 até o primeiro trimestre de 2024, o 2º lugar no mundo. As vendas de TV de 100 polegadas da Hisense ocuparam o 1º lugar no mundo no primeiro trimestre de 2024, representando 56% do mercado global das TVs de 100 polegadas.

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

