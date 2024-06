Společnost Hisense prezentuje na UEFA EURO 2024™ technologickou zdatnost a globální růst

ČCHING-TAO, Čína, 17. června 2024 /PRNewswire/ – Hisense, globální značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, je již potřetí přítomna Mistrovství Evropy UEFA™. Jako oficiální dodavatel obrazovek pro videorozhodčí (VAR) na UEFA EURO 2024™ prokazuje společnost Hisense svou oddanost technologickému pokroku a zároveň dává na odiv svůj rostoucí globální význam.

Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™ Hisense TV remains global No.2 and 100'' TV global No.1

Slogan „Never Settle for No. 2 Globally" (Nikdy se nespokojíme s druhým místem na světě) byl 15. června večer zobrazen během celého zápasu, čímž ke společnosti Hisense přitáhl obecnou pozornost a zdůraznil její neustálý vývoj, úsilí o technologické inovace a vizi, aby její produkty co nejlépe sloužily globálním spotřebitelům.

Společnost Hisense je partnerem všech turnajů UEFA již od roku 2016, a podařilo se jí tak vybudovat pevné, trvalé spojení s vrcholnými evropskými fotbalovými událostmi. Společnost Hisense byla představena jako oficiální dodavatel obrazovek pro videorozhodčí (VAR) na EURO 2024™. UEFA tak vůbec poprvé udělila některému ze svých sponzorů exkluzivní práva. Společnost poskytla nejmodernější obrazovky v centrální místnosti VAR v Lipsku a pomáhá při rozhodování rozhodčích na hřišti. Vytrvale tak usiluje o dosažení dalšího technologického pokroku a zvyšuje kvalitu diváckého prožitku.

Jako oficiální partner UEFA EURO 2024™ pokračuje společnost Hisense v inovacích vysoce kvalitních produktů a služeb a ve snaze zlepšit každodenní život vyvíjí průkopnické technologie pro domácí spotřebiče. Například model Hisense ULED Mini LED U7N je oficiálním televizorem UEFA EURO 2024™ se může pochlubit herním režimem 144Hz Game Mode Pro či sportovním režimem AI Sports Mode a slibuje vynikající kvalitu obrazu a výkon, který diváka vtáhne do středu veškerého dění.

Společnost Hisense v současné době rozšiřuje svou globalizační strategii a optimalizuje globální působnost. Provozuje 34 průmyslových parků a 26 výzkumných a vývojových center a dosahuje výtečných výsledků. Podle předního mezinárodního institutu pro výzkum trhu Omdia byla společnost Hisense v období roku 2022 až do 1. čtvrtletí 2024 celosvětově na 2. místě, co se týče dodávek televizorů. Prodej 100palcových televizorů Hisense se v 1. čtvrtletí 2024 vyšplhal dokonce na první místo s 56 % celosvětového trhu 100palcovými televizory.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiální partner UEFA EURO 2024™. Podle společnosti Omdia se Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii 100" televizorů. Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.