Hisense Buktikan Keunggulan Teknologi dan Pertumbuhan Global di UEFA EURO 2024™

Slogan "Never Settle for No. 2 Globally" ditampilkan Hisense pada 15 Juni sore hari. Slogan ini pun menarik perhatian luas, serta menunjukkan perkembangan dan komitmen Hisense pada inovasi teknologi. Di sisi lain, slogan ini mencerminkan visi Hisense dalam melayani konsumen global lewat berbagai produknya.

Setelah berkolaborasi dengan setiap ajang UEFA European Championship™ sejak 2016, Hisense kini memiliki ikatan yang kuat dengan ajang sepakbola yang paling bergengsi di Eropa tersebut. Hisense juga menjadi Vendor Video-Assisted Referee (VAR) Resmi UEFA EURO 2024™—untuk pertama kali, UEFA memberikan hak eksklusif tersebut kepada salah satu sponsornya. Hisense menyediakan solusi layar mutakhir di VAR Room turnamen tersebut di Leipzig, Jerman. VAR Room membantu wasit mengambil keputusan penting di lapangan. Dengan demikian, Hisense selalu berkomitmen membuat perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan pengalaman penggemar sepakbola ketika menonton pertandingan di TV.

Sebagai sponsor resmi UEFA EURO 2024™, Hisense terus berinovasi lewat produk dan layanan bermutu tinggi dengan mengembangkan teknologi perangkat rumah tangga inovatif demi meningkatkan kehidupan sehari-hari. Hisense ULED Mini LED U7N juga menjadi TV Resmi UEFA EURO 2024™. Produk TV ini, didukung 144Hz Game Mode Pro dan AI Sports Mode, menghasilkan kualitas dan kinerja gambar yang luar biasa agar audiens selalu menyaksikan setiap aksi pemain sepakbola.

Hisense tengah menggencarkan strategi globalisasi dan mengoptimalkan jangkauan global lewat 34 kawasan industri, 26 pusat litbang (R&D), serta mencapai kinerja terbaik. Menurut lembaga riset pasar internasional Omdia, volume penjualan TV Hisense di pasar global berada di peringkat dua dunia pada periode 2022 hingga Triwulan I-2024. Volume penjualan TV 100-inci Hisense bahkan menempati peringkat pertama dunia pada Triwulan I-2024 setelah menguasai 56% pangsa pasar pada segmen produk tersebut.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

