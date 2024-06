Na UEFA EURO 2024™ Hisense demonstruje biegłość technologiczną i dynamiczny globalny wzrost

QINGDAO, Chiny, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, po raz trzeci pojawia się na mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA™. Jako oficjalny dostawca monitorów do wideoweryfikacji (VAR) na mistrzostwa UEFA EURO 2024™ firma Hisense demonstruje zaangażowanie na rzecz postępu technologicznego oraz podkreśla swoją rosnącą pozycję na rynku światowym.

Hasło „Never Settle for No. 2 Globally (Drugie miejsce na świecie to za mało)" było wyświetlane w czasie wieczornego meczu 15 czerwca, przyciągając powszechną uwagę i podkreślając ciągły rozwój Hisense i zaangażowanie firmy w innowacje technologiczne i realizację wizji zapewniania jak najlepszej jakości produktów dla klientów z całego świata.

Będąc partnerem wszystkich mistrzostw UEFA EURO od roku 2016, firma Hisense stworzyła silne i trwałe powiązania z najważniejszym wydarzeniem w europejskiej piłce nożnej. Firma Hisense została oficjalnym dostawcą monitorów do wideoweryfikacji (VAR) na mistrzostwa UEFA EURO 2024™ - UEFA po raz pierwszy udzieliła wyłącznych praw jednemu ze swoich sponsorów. Firma dostarcza najnowocześniejsze wyświetlacze do głównego pokoju VAR w Lipsku w Niemczech jako wsparcie decyzji sędziów na boisku. Wytrwałe zaangażowanie Hisense w rozwój technologicznych stale przyczynia się do ulepszania wrażeń z oglądania.

Jako oficjalny partner UEFA EURO 2024™ Hisense stale wprowadza innowacje wysokiej jakości produktów i usług, rozwijając pionierską technologię urządzeń domowych, aby codzienne życie stawało się lepsze. ULED Mini LED U7N Hisense jest oficjalnym telewizorem mistrzostw UEFA EURO 2024™, wyposażonym w tryb dla graczy Pro 144 Hz i tryb sportowy AI, który zapewnia znakomitą jakość obrazu i parametry, pozwalając widzom znaleźć się w samym centrum akcji.

Hisense obecnie rozszerza swoją strategię globalizacji i optymalizuje międzynarodowy zasięg - firma prowadzi 34 parki przemysłowe i 26 ośrodków badawczo-rozwojowych, osiągając znakomite wyniki. Według czołowego międzynarodowego instytutu badań rynku Omdia firma Hisense zajmowała drugie miejsce na świecie pod względem globalnych dostaw telewizorów od 2022 r. do I kw. 2024 r. W I kw. 20214 r. dostawy telewizorów 100-calowych Hisense plasowały się na I miejscu na świecie, odpowiadając za 56% globalnego rynku telewizorów 100-calowych.

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.