Hisense демонстрирует технологическое мастерство и глобальный рост на UEFA EURO 2024™

ЦИНДАО, Китай, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- В настоящее время Hisense, мировой бренд бытовой техники и электроники, в третий раз принимает участие в чемпионате UEFA European Championship™. Hisense как официальный поставщик экранов для видепомощников судьи (VAR) на чемпионате UEFA EURO 2024™ демонстрирует свою приверженность технологическому прогрессу, а также подчеркивает рост своей значимости в мире.

Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™ Hisense TV remains global No.2 and 100'' TV global No.1

Вечером 15 июня на протяжении всего матча демонстрировался лозунг Не довольствуйтесь 2-м местом в мире, привлекая широкое внимание и отражая непрерывное развитие Hisense и приверженность технологическим инновациям и стремлению к наилучшему обеспечению глобальных потребителей своей продукцией.

Сотрудничая с 2016 года с каждым чемпионатом UEFA European Championship™, бренд Hisense установил прочную и устойчивую связь с главным футбольным событием Европы. Бренд Hisense был объявлен официальным поставщиком экранов для видеопомощников судьи на чемпионате UEFA EURO 2024™ — это первый случай предоставления со стороны УЕФА эксклюзивных прав одному из своих спонсоров. Компания установила современнейшие экранные решения в центральном зале системы VAR соревнований в Лейпциге, Германия, помогая в принятии решений судьям, работающим на поле. Hisense стремится к дальнейшему развитию технологий, продолжая улучшать впечатления от просмотра.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, компания Hisense продолжает внедрять инновации в высококачественные изделия и услуги, разрабатывая новаторские технологии для бытовой техники с целью улучшения повседневной жизни. Hisense ULED Mini LED U7N — это официальный телевизор чемпионата UEFA EURO 2024™, отличительными особенностями которого являются игровой режим 144 Гц и режим ИИ для спорта, который обеспечивает выдающееся качество изображения и производительность, полностью погружая зрителей в происходящее.

В настоящее время Hisense расширяет свою стратегию глобализации и оптимизирует свое глобальное присутствие, управляя 34 промышленными парками, 26 научно-исследовательскими центрами, а также добиваясь выдающихся результатов. По данным ведущего международного института маркетинговых исследований Omdia, глобальные поставки телевизоров обеспечивали Hisense второе место в мире с 2022 года по 1-й квартал 2024 года. В 1-м квартале 2024 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов, что составило 56 % рынка телевизоров со 100-дюймовым экраном.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2440056/Hisense_official_partner_UEFA_EURO_2024.jpg

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