Hisense демонстрирует технологическое мастерство и глобальный рост на UEFA EURO 2024™

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Hisense

Jun 18, 2024, 09:33 ET

ЦИНДАО, Китай, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- В настоящее время Hisense, мировой бренд бытовой техники и электроники, в третий раз принимает участие в чемпионате UEFA European Championship™. Hisense как официальный поставщик экранов для видепомощников судьи (VAR) на чемпионате UEFA EURO 2024™ демонстрирует свою приверженность технологическому прогрессу, а также подчеркивает рост своей значимости в мире.

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Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™
Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™
Hisense TV remains global No.2 and 100'' TV global No.1
Hisense TV remains global No.2 and 100'' TV global No.1

Вечером 15 июня на протяжении всего матча демонстрировался лозунг Не довольствуйтесь 2-м местом в мире, привлекая широкое внимание и отражая непрерывное развитие Hisense и приверженность технологическим инновациям и стремлению к наилучшему обеспечению глобальных потребителей своей продукцией.

Сотрудничая с 2016 года с каждым чемпионатом UEFA European Championship™, бренд Hisense установил прочную и устойчивую связь с главным футбольным событием Европы. Бренд Hisense был объявлен официальным поставщиком экранов для видеопомощников судьи на чемпионате UEFA EURO 2024™ — это первый случай предоставления со стороны УЕФА эксклюзивных прав одному из своих спонсоров. Компания установила современнейшие экранные решения в центральном зале системы VAR соревнований в Лейпциге, Германия, помогая в принятии решений судьям, работающим на поле. Hisense стремится к дальнейшему развитию технологий, продолжая улучшать впечатления от просмотра.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, компания Hisense продолжает внедрять инновации в высококачественные изделия и услуги, разрабатывая новаторские технологии для бытовой техники с целью улучшения повседневной жизни. Hisense ULED Mini LED U7N — это официальный телевизор чемпионата UEFA EURO 2024™, отличительными особенностями которого являются игровой режим 144 Гц и режим ИИ для спорта, который обеспечивает выдающееся качество изображения и производительность, полностью погружая зрителей в происходящее.

В настоящее время Hisense расширяет свою стратегию глобализации и оптимизирует свое глобальное присутствие, управляя 34 промышленными парками, 26 научно-исследовательскими центрами, а также добиваясь выдающихся результатов. По данным ведущего международного института маркетинговых исследований Omdia, глобальные поставки телевизоров обеспечивали Hisense второе место в мире с 2022 года по 1-й квартал 2024 года. В 1-м квартале 2024 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов, что составило 56 % рынка телевизоров со 100-дюймовым экраном.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2440056/Hisense_official_partner_UEFA_EURO_2024.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2440057/Hisense_TV_remains_global_No_2_100___TV_global_No.jpg

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