Hisense predvádza technologickú zdatnosť a globálny rast na UEFA EURO 2024™

ČCHING-TAO, Čína, 17. júna 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, globálna značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, sa v súčasnosti tretíkrát objavuje na majstrovstvách Európy UEFA™. Ako oficiálny poskytovateľ obrazoviek pre videoasistenta rozhodcu (VAR) na turnaji UEFA EURO 2024™ dáva spoločnosť Hisense najavo svoju oddanosť technologickému pokroku a zároveň zdôrazňuje svoj rastúci globálny význam.

Slogan „Nikdy sa globálne neuspokojte s číslom 2" (Never Settle for No. 2 Globally) bol vystavený počas zápasu, ktorý sa konal 15. júna vo večerných hodinách. Pritiahol širokú pozornosť a demonštroval nepretržitý vývoj a záväzok spoločnosti Hisense k technologickým inováciám a vízii poskytovať svojimi výrobkami čo najlepšie služby globálnym spotrebiteľom.

Vďaka partnerstvu s každým európskym šampionátom UEFA™ od roku 2016 si spoločnosť Hisense vytvorila silné a trvalé spojenie s najlepším európskym futbalovým podujatím. Spoločnosť Hisense bola vyhlásená za oficiálneho poskytovateľa obrazoviek pre videoasistenta rozhodcu (VAR) na turnaji UEFA EURO 2024™, čo je po prvýkrát, čo UEFA autorizovala výhradné práva na jedného zo svojich sponzorov. Spoločnosť poskytuje najmodernejšie riešenia obrazoviek pre centrálnu miestnosť VAR na turnaji v Lipsku, Nemecko, a pomáha pri rozhodovaní v teréne. Hisense je odhodlaná naďalej poháňať technologický rozvoj s ďalším zvyšovaním zážitku zo sledovania.

Ako oficiálny partner UEFA EURO 2024™ pokračuje Hisense v inováciách vysokokvalitných produktov a služieb tým, že vyvíja priekopnícku technológiu domácich spotrebičov v snahe zlepšiť každodenný život. Televízor Hisense ULED Mini LED U7N je oficiálnym televízorom turnaja UEFA EURO 2024™. Ponúka herný režim Game Mode Pro s frekvenciou 144 Hz a športový režim podporovaný umelou inteligenciou, ktorý poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu a výkon, pohltiac divákov do celej akcie.

Hisense v súčasnosti rozširuje svoju globalizačnú stratégiu a optimalizuje svoju globálnu stopu tým, že prevádzkuje 34 priemyselných parkov, 26 výskumných a vývojových centier a zároveň dosahuje vynikajúce výsledky. Podľa popredného medzinárodného inštitútu pre výskum trhu Omdia sa globálne zásielky televízorov Hisense umiestnili na 2. mieste na svete v období od roku 2022 do 1. štvrťroka 2024. Dodávky 100-palcových televízorov značky Hisense sa v 1. štvrťroku 2024 umiestnili na prvom mieste na celom svete, čo predstavuje 56 % celosvetového trhu so 100-palcovými televízormi.

