Hon Hai Technology Group (Foxconn) consolida sua liderança global em fábricas e infraestrutura de IA na VivaTech, na Europa

TAIPEI e PARIS, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), maior fornecedor mundial de servidores de inteligência artificial, consolidou sua liderança global em fábricas de IA e infraestrutura soberana de IA ao apresentar na VivaTech seus recursos de integração total, que também incluem o supercomputador de IA em rack mais avançado do mundo.

Considerada a estreia da Foxconn na Europa e uma homenagem ao maior evento de startups e tecnologia do continente, a maior fabricante mundial de equipamentos eletrônicos apresentou tecnologias de última geração, incluindo as plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX https://www.nvidia.com/en-us/data-center/hgx/, bem como as arquiteturas NVIDIA MGX, além de dois de seus veículos elétricos e avanços em robótica humanoide.

"A Foxconn está aproveitando as oportunidades de transformação e os modelos de negócios diversificados em diversos setores da Europa. O vice-presidente e porta-voz da Foxconn, James Wu, afirmou: "Ao promover a colaboração tecnológica com a indústria, as startups, o governo e as instituições acadêmicas, fortalecemos nossa presença no modelo Construir-Operar-Localizar na Europa", referindo-se ao inovador modelo de negócios BOL (Build-Operate-Localize) do Grupo, que apoia as comunidades locais.

Destacando a importância desse mercado, a Foxconn, em parceria com a francesa Bull — líder em computação avançada e IA — e a NVIDIA, também anunciou uma meta estratégica para desenvolver na Europa a plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72, que será comercializada sob a marca Bull.

No estande 2B41 da Foxconn, a NVIDIA Vera Rubin NVL72 é a próxima fronteira da IA agêntica. Também foram apresentados os sistemas NVIDIA HGX Rubin NVL8 e NVIDIA MGX 4U, confirmando os pontos fortes do Grupo na fabricação de racks de IA de alta densidade, bandejas de computação, resfriamento líquido, distribuição de energia e integração de sistemas. Além disso, com sua unidade de negócios dedicada à supercomputação de IA e operações em nuvem, a Visionbay.ai — NVIDIA Cloud Partner (NCP) — o Grupo apresentou soluções completas que abrangem desde as operações da fábrica de IA em toda a pilha até serviços técnicos e ecossistemas de aplicativos.

Pela primeira vez na Europa, o público pode ver e experimentar dois veículos elétricos modernos oferecidos pela FOXTRON Vehicle Technologies, uma unidade da Foxconn, dentro de um modelo de negócios denominado Serviço de Projeto e Fabricação por Contrato (CDMS). Um crossover esportivo MODELO B — comercializado em Taiwan com a marca BRIA — e um veículo utilitário multifuncional de estilo de vida MODELO D demonstram o potencial do Grupo em plataformas de veículos elétricos, projeto de veículos completos, cockpits inteligentes e arquiteturas eletrônicas/elétricas (E/E) avançadas.

Enquanto isso, um humanoide sobre rodas demonstra o trabalho colaborativo de dois braços em tarefas de montagem de precisão. A inteligência incorporada é derivada de cenários reais de fábrica, combinando treinamento baseado em simulação com iteração no local para permitir uma implantação rápida e uma expansão escalável em todas as unidades de produção.

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FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)