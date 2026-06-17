Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) baut bei der VivaTech ihre weltweite Führungsrolle im Bereich KI-Fabriken und KI-Infrastruktur weiter aus

TAIPEH und PARIS, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), weltweit größter Anbieter von KI-Servern, hat ihre globale Führungsposition im Bereich KI-Fabriken und souveräner KI-Infrastruktur weiter ausgebaut und auf der VivaTech ihre End-to-End-Integrationsfähigkeiten vorgestellt, mit denen auch der weltweit modernste KI-Supercomputer im Rack-Maßstab aufgebaut wird.

Bei seinem Europadebüt und als Anerkennung für Europas größtes Start-up- und Technologieevent präsentierte der weltweit größte Elektronikhersteller Spitzentechnologien wie NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA-HGX -Plattformen und NVIDIA-MGX-Architekturen sowie zwei seiner Elektrofahrzeuge und Fortschritte in der humanoiden Robotik.

„Foxconn erschließt Transformationschancen und diversifizierte Geschäftsmodelle in europäischen Branchen. Durch die Förderung der technologischen Zusammenarbeit mit Industrie, Start-ups, Regierung sowie Wissenschaft stärken wir unsere Präsenz in Europa nach dem Modell Build-Operate-Localize (Aufbauen, Betreiben, Lokalisieren)", sagte James Wu, Bereichsleiter sowie Sprecher von Foxconn, und bezog sich dabei auf das innovative BOL-Geschäftsmodell der Gruppe, das Gemeinschaften vor Ort unterstützt.

Um die Bedeutung des Marktes zu unterstreichen, kündigte Foxconn gemeinsam mit seinen Partnern Bull aus Frankreich, einem führenden Anbieter im Bereich fortschrittliches Computing und KI, sowie NVIDIA zudem einen strategischen Meilenstein für den Aufbau der NVIDIA Vera Rubin NVL72-Plattform von Europa aus an, die unter der Marke Bull vermarktet werden soll.

Am Foxconn-Stand 2B41 steht NVIDIA Vera Rubin NVL72 für die nächste Entwicklungsstufe agentengestützter KI. Ebenfalls ausgestellt waren NVIDIA HGX Rubin NVL8 sowie das System NVIDIA MGX 4U und unterstrichen damit die Fertigungsstärken der Gruppe in den Bereichen hochdichte KI-Racks, Recheneinschübe, Flüssigkeitskühlung, Stromversorgung und Systemintegration. Darüber hinaus zeigte die Gruppe mit Visionbay.ai, ihrer dedizierten Geschäftseinheit für KI-Supercomputing und Cloud-Betrieb – einem NVIDIA Cloud Partner (NCP) –, End-to-End-Lösungen, die den gesamten Stack vom Betrieb von KI-Fabriken über technische Dienstleistungen bis hin zu Anwendungsökosystemen abdecken.

Zum ersten Mal in Europa kann die Öffentlichkeit zwei moderne Elektrofahrzeuge besichtigen und darin Platz nehmen, die von der Foxconn-Tochter FOXTRON Vehicle Technologies im Rahmen des Geschäftsmodells Contract Design and Manufacturing Service (CDMS, vertragsbasierte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen) angeboten werden. Ein sportlicher Crossover des Typs MODEL B – der in Taiwan unter der Marke BRIA vertrieben wird – und ein Lifestyle-Mehrzweckfahrzeug des Typs MODEL D verdeutlichen die Kompetenzen der Gruppe in den Bereichen Elektrofahrzeugplattformen, Gesamtfahrzeugdesign, intelligente Cockpits und fortschrittliche E/E-Architekturen (Elektrik/Elektronik).

Unterdessen demonstriert ein humanoider Roboter auf Rädern zweiarmige Zusammenarbeit bei Präzisionsmontageaufgaben. Die verkörperte Intelligenz leitet sich aus realen Fabrikszenarien ab und kombiniert simulationsgestütztes Training mit Weiterentwicklung vor Ort, um eine schnelle Einführung sowie eine skalierbare Umsetzung in Produktionsstätten zu unterstützen.

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