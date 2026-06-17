Hon Hai Technology Group acelera su liderazgo mundial en fábricas e infraestructura de IA

-Hon Hai Technology Group (Foxconn) acelera su liderazgo mundial en fábricas e infraestructura de IA en VivaTech de Europa

TAIPEI y PARÍS, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), el mayor proveedor mundial de servidores de inteligencia artificial, aceleró su liderazgo mundial en fábricas de IA e infraestructura soberana de IA al mostrar en VivaTech sus capacidades de integración de extremo a extremo que también dan soporte a la supercomputadora de IA a escala de rack más avanzada del mundo.

Considerado el debut europeo de Foxconn y un guiño al mayor evento de startups y tecnología de Europa, el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo trajo tecnología de vanguardia, incluyendo NVIDIA Vera Rubin NVL72, plataformas NVIDIA HGX y arquitecturas NVIDIA MGX, así como dos de sus vehículos eléctricos y avances en robótica humanoide.

"Foxconn está aprovechando las oportunidades de transformación y los modelos de negocio diversificados en los sectores europeos. Al fomentar la colaboración tecnológica con la industria, las empresas emergentes, el gobierno y el mundo académico, reforzamos nuestra presencia en Europa en el modelo de Construcción, Operación y Localización (BOL)", declaró James Wu, vicepresidente y portavoz de Foxconn, refiriéndose al innovador modelo de negocio BOL del grupo, que apoya a las comunidades locales.

Subrayando la importancia del mercado, Foxconn, junto con sus socios Bull of France, líder en computación avanzada e inteligencia artificial, y NVIDIA, también anunciaron un hito estratégico: la construcción en Europa de la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72, que se comercializará bajo la marca Bull.

En el expositor 2B41 de Foxconn, la NVIDIA Vera Rubin NVL72 representa la próxima frontera de la IA agente. También se exhibieron la NVIDIA HGX Rubin NVL8 y el sistema NVIDIA MGX 4U, lo que reafirma la capacidad de fabricación del grupo en racks de IA de alta densidad, bandejas de computación, refrigeración líquida, suministro de energía e integración de sistemas. Además, gracias a su unidad de negocio especializada en supercomputación de IA y operaciones en la nube, Visionbay.ai, que es socio de NVIDIA Cloud (NCP), el grupo mostró soluciones integrales que abarcan desde las operaciones de la fábrica de IA de pila completa hasta los servicios técnicos y los ecosistemas de aplicaciones.

Por primera vez en Europa, el público puede ver y sentarse en dos vehículos eléctricos modernos ofrecidos por FOXTRON Vehicle Technologies, filial de Foxconn, bajo el modelo de negocio de Servicio de Diseño y Fabricación por Contrato (CDMS). El crossover deportivo MODELO B, que se comercializa en Taiwán bajo la marca BRIA, y el vehículo utilitario multiusos MODELO D, representan las capacidades del grupo en plataformas para vehículos eléctricos, diseño integral de vehículos, cabinas inteligentes y arquitecturas electrónicas/eléctricas (E/E) avanzadas.

Mientras tanto, un robot humanoide con ruedas demuestra la colaboración de ambos brazos para tareas de ensamblaje de precisión. La inteligencia artificial integrada se deriva de escenarios reales de fábrica, combinando el entrenamiento basado en simulación con la iteración in situ para permitir un despliegue rápido y una implementación escalable en todas las instalaciones de fabricación.

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