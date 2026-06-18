Hon Hai Technology Group (Foxconn) Percepat Kepimpinan Global dalam Kilang AI dan Infrastruktur AI di VivaTech Eropah

TAIPEI dan PARIS, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), pembekal pelayan kecerdasan buatan (AI) terbesar dunia, memperkukuh kedudukan kepimpinan globalnya dalam pembangunan kilang AI dan infrastruktur AI berdaulat menerusi penyertaannya di VivaTech, dengan mempamerkan keupayaan integrasi hujung ke hujung yang turut menyokong pembinaan superkomputer AI berskala rak paling canggih di dunia.

Dianggap sebagai penampilan sulung Foxconn di Eropah serta penghormatan kepada acara teknologi dan syarikat pemula terbesar di rantau itu, pengeluar elektronik terbesar dunia tersebut membawa pelbagai teknologi terkini, termasuk NVIDIA Vera Rubin NVL72, platform NVIDIA HGX dan seni bina NVIDIA MGX, serta dua model kenderaan elektrik dan kemajuan terkini dalam bidang robotik humanoid.

"Foxconn sedang menghubungkan peluang transformasi dan model perniagaan yang pelbagai merentasi industri Eropah. Dengan memupuk kerjasama teknologi bersama industri, syarikat pemula, kerajaan dan institusi akademik, kami memperkukuh kehadiran Build-Operate-Localize (BOL) kami di Eropah," kata Naib Presiden dan Jurucakap Foxconn, James Wu, yang merujuk kepada model perniagaan inovatif BOL yang direka untuk menyokong pembangunan komuniti tempatan.

Menekankan kepentingan pasaran Eropah, Foxconn bersama rakan kongsi Bull dari Perancis, peneraju dalam pengkomputeran maju dan AI, serta NVIDIA, turut mengumumkan satu pencapaian strategik bagi membangunkan platform NVIDIA Vera Rubin NVL72 di Eropah yang akan dikomersialkan di bawah jenama Bull.

Di reruai Foxconn 2B41, sistem NVIDIA Vera Rubin NVL72 dipamerkan sebagai generasi baharu bagi era AI Berejen. Turut dipamerkan ialah NVIDIA HGX Rubin NVL8 dan sistem NVIDIA MGX 4U yang memperlihatkan kekuatan Foxconn dalam pembuatan rak AI berketumpatan tinggi, dulang pengkomputeran, sistem penyejukan cecair, penghantaran kuasa dan integrasi sistem. Tambahan pula, dengan keupayaan unit perniagaan khusus bagi operasi superkomputer AI dan perkhidmatan awan VisionBay.ai yang merupakan NVIDIA Cloud Partner (NCP), Kumpulan ini mempamerkan penyelesaian hujung ke hujung yang merangkumi keseluruhan operasi kilang AI, daripada infrastruktur pengkomputeran sehingga perkhidmatan teknikal dan ekosistem aplikasi.

Buat pertama kali di Eropah, orang ramai berpeluang melihat dan menaiki dua model kenderaan elektrik (EV) moden yang ditawarkan oleh unit FOXTRON Vehicle Technologies melalui model perniagaan Perkhidmatan Reka Bentuk dan Pengeluaran Kontrak, atau CDMS. MODEL B, kenderaan utiliti silang yang kini dipasarkan di Taiwan di bawah jenama BRIA – dan MODEL D, kenderaan utiliti pelbagai guna berorientasikan gaya hidup mengetengahkan keupayaan Kumpulan dalam platform EV, reka bentuk kenderaan lengkap, kokpit pintar dan seni bina elektronik dan elektrik (E/E) termaju.

Sementara itu, robot humanoid beroda menunjukkan keupayaan kerjasama dwi-lengan bagi tugasan pemasangan berketepatan tinggi. Teknologi kecerdasan terkandung ini dibangunkan berdasarkan senario sebenar di kilang, dengan menggabungkan latihan berasaskan simulasi dan penambahbaikan berterusan di lokasi operasi bagi membolehkan pelaksanaan yang pantas serta penggunaan berskala besar di kemudahan pembuatan.

Latar belakang VivaTech di sini.

Latar Belakang Foxconn di sini.

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)