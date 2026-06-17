Au salon européen VivaTech, Hon Hai Technology Group (Foxconn) consolide son leadership mondial dans le domaine des usines et des infrastructures d'IA

TAIPEI et PARIS, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE : 2317), le plus grand fournisseur mondial de serveurs pour l'intelligence artificielle, renforce son leadership mondial dans le domaine des usines d'IA et des infrastructures d'IA souveraine en présentant au salon VivaTech ses capacités d'intégration de bout en bout, qui soutiennent également le déploiement du supercalculateur d'IA à l'échelle de la baie le plus avancé du monde.

Considérée comme les débuts de Foxconn en Europe et comme un clin d'œil au plus grand événement européen consacré aux technologies et aux jeunes pousses, cette participation donne au principal fabricant mondial d'électronique la possibilité de mettre en avant ses technologies de pointe, notamment les plateformes NVIDIA Vera Rubin NVL72 et NVIDIA HGX, les architectures NVIDIA MGX, ainsi que deux de ses véhicules électriques et ses avancées en robotique humanoïde.

« Foxconn cherche à tirer parti des occasions de transformation et de la diversification des modèles d'affaires au sein des industries européennes. En favorisant la collaboration technologique avec l'industrie, les jeunes pousses, les gouvernements et le milieu universitaire, nous confortons notre présence en Europe selon notre modèle "Construire, exploiter et adapter au contexte local" (Build-Operate-Localize ou BOL) », a déclaré James Wu, vice-président et porte-parole de Foxconn, en faisant référence au modèle d'affaires innovant du groupe, conçu pour répondre aux besoins locaux.

Soulignant l'importance de ce marché, Foxconn, avec NVIDIA et son partenaire français Bull, un chef de file de l'informatique avancée et de l'IA, ont par ailleurs annoncé une étape stratégique majeure visant la fabrication en Europe de la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72, qui sera commercialisée sous la marque Bull.

Sur le stand 2B41 de Foxconn, la plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 représente la nouvelle frontière de l'IA agentique. Y sont aussi exposés les systèmes NVIDIA HGX Rubin NVL8 et NVIDIA MGX 4U, qui témoignent des atouts du groupe en matière de fabrication de baies d'IA à haute densité, mais aussi de plateaux informatiques, de refroidissement par liquide, d'alimentation électrique et d'intégration de systèmes. De plus, avec son unité commerciale spécialisée dans le supercalcul IA et les opérations d'infonuagique, Visionbay.ai, qui est aussi partenaire NVIDIA Cloud, le groupe peut mettre en lumière ses solutions de bout en bout couvrant l'ensemble des opérations d'usine d'IA, jusqu'aux services techniques et aux écosystèmes d'applications.

Pour la première fois en Europe, le public peut voir de près et prendre place à bord de deux véhicules électriques modernes proposés par FOXTRON Vehicle Technologies, une filiale de Foxconn, dans le cadre d'un modèle de services de conception et de fabrication sous contrat. Le véhicule sportif multisegment MODEL B, commercialisé à Taïwan sous la marque BRIA, et le véhicule utilitaire polyvalent MODEL D, axé sur le style de vie, illustrent les capacités du groupe en matière de plateformes de véhicules électriques, de conception de véhicules complets, d'habitacles intelligents et d'architectures électriques et électroniques (E/E) avancées.

En parallèle, un robot humanoïde à roues démontre les capacités de collaboration de ses deux bras pour l'exécution de tâches d'assemblage de précision. Issue de scénarios d'usine réels, l'intelligence incarnée combine un entraînement fondé sur la simulation et des itérations sur le terrain afin de permettre un déploiement rapide et une mise en œuvre évolutive dans l'ensemble des installations de fabrication.

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