Hon Hai Technology Group (Foxconn) ผลักดันความเป็นผู้นำระดับโลกด้านโรงงาน AI และโครงสร้างพื้นฐาน AI ในงาน VivaTech ยุโรป
News provided byHon Hai Technology Group (Foxconn)
18 Jun, 2026, 08:27 CST
ไทเป และ ปารีส, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317) ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ที่สุดในโลก ผลักดันความเป็นผู้นำระดับโลกด้านโรงงาน AI และโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร โดยนำเสนอความสามารถด้านการบูรณาการแบบครบวงจรในงาน VivaTech ซึ่งรวมถึงการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ระดับแร็คสเกลที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วย
นับเป็นการเปิดตัวในยุโรปครั้งแรกของ Foxconn และเป็นการแสดงความเคารพต่องานแสดงสินค้าด้านสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาจัดแสดง ได้แก่ NVIDIA Vera Rubin NVL72, แพลตฟอร์ม NVIDIA HGX และสถาปัตยกรรม NVIDIA MGX ตลอดจนรถยนต์ไฟฟ้าสองรุ่นและความก้าวหน้าในด้านหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์
"Foxconn กำลังเชื่อมต่อกับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและโมเดลธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วทวีปยุโรป เราเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโมเดลธุรกิจ Build-Operate-Localize (BOL) ของเราในยุโรปด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรม สตาร์ทอัพ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา" James Wu รองประธานและโฆษกของ Foxconn กล่าว โดยอ้างถึงโมเดลธุรกิจ BOL สุดล้ำของกลุ่มบริษัทซึ่งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น
เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของตลาด Foxconn ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Bull จากฝรั่งเศส ผู้นำด้านการประมวลผลขั้นสูงและ AI รวมถึง NVIDIA ยังได้ประกาศก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการผลิตแพลตฟอร์ม NVIDIA Vera Rubin NVL72 จากยุโรป ซึ่งจะวางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Bull
NVIDIA Vera Rubin NVL72 เผยขอบเขตใหม่ของ Agentic AI ณ บูธ 2B41 ของ Foxconn นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง NVIDIA HGX Rubin NVL8 และระบบ NVIDIA MGX 4U ซึ่งยืนยันถึงจุดแข็งด้านการผลิตของกลุ่มบริษัทในด้านตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับฮาร์ดแวร์ AI ระดับสูง ถาดประมวลผล ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ระบบจ่ายไฟ และการบูรณาการระบบ นอกจากนี้ ด้วยหน่วยธุรกิจเฉพาะด้านการประมวลผล AI ระดับสูงและการดำเนินงานบนคลาวด์ Visionbay.ai ซึ่งเป็นพันธมิตรคลาวด์ของ NVIDIA (NCP) กลุ่มบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงโซลูชันแบบครบวงจรอันครอบคลุมการดำเนินงานโรงงาน AI เต็มรูปแบบไปจนถึงบริการทางเทคนิคและระบบนิเวศต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน
เป็นครั้งแรกในยุโรปที่สาธารณชนสามารถชมและทดลองนั่งในรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่สองรุ่นซึ่งนำเสนอโดย FOXTRON Vehicle Technologies ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Foxconn ภายใต้โมเดลธุรกิจบริการออกแบบและผลิตตามสัญญา (CDMS) รถยนต์อเนกประสงค์สปอร์ต MODEL B ซึ่งจำหน่ายในไต้หวันภายใต้แบรนด์ BRIA และรถยนต์อเนกประสงค์ไลฟ์สไตล์ MODEL D แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทในด้านแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า การออกแบบยานยนต์แบบครบวงจร ห้องโดยสารอัจฉริยะ และสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า (E/E) ขั้นสูง
ในขณะเดียวกัน หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์แบบมีล้อได้สาธิตการทำงานร่วมกันของแขนคู่สำหรับงานประกอบที่ต้องการความแม่นยำ ความฉลาดซึ่งฝังอยู่ในตัวหุ่นยนต์นั้นได้มาจากสถานการณ์จริงในโรงงาน โดยผสานการฝึกอบรมแบบจำลองเข้ากับการทำซ้ำในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและขยายขนาดได้ในโรงงานผลิตต่าง ๆ
เกี่ยวกับ VivaTech คลิกที่นี่
เกี่ยวกับ Foxconn คลิกที่นี่.
SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)
Share this article